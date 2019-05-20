Мир Дикого Запада 3 сезон - новый трейлер срывает покровы

Мир Дикого Запада 3 - ждать осталось год

Создатели третьего сезона одного из самых главных сериалов нашего времени - Мир Дикого Запада - предъявили на суд общественность тизер нового сезона. И там все хорошо.

В новом тизере 3 сезона сериала "Мир Дикого Запада" мы видим звездное пополнении в лице Аарона Пола из "Во все тяжкие".

Мир Дикого Запада 2020 - смотрите онлайн трейлер 3 сезона:

Под музыку Pink Floyd нам показывают уже не тематические лагеря развлечений, а новый дивный мир будущего - в нем все красиво и технологично, но находится место и насилию с преступностью. Ее как раз и представляется Аарон Пол. Он - мелкий грабитель, ведущий опасную, но не самую примечательную жизнь. Однажды он становится свидетелем кровавой разборки с участием девушки в коротком платье и стильной прической. Ее оказывается всеми нами знакомая Долорес (в исполнении Эван Рейчел Вуд).

Таким образом, исходя из увиденного - нас ждет нечто среднее между "Бегущим по лезвию бритвы" и "Матрицей". Уже это звучит интригующе. Но самом обидное, что ждать придется до 2020 года, когда заявлен выход третьего сезона "Мира Дикого Запада".