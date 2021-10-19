Міністр захисту довкілля Абрамовський подав у відставку

Абрамовський все / Кабмін

Міністр захисту довкілля та природних ресурсів Роман Абрамовський написав заяву про відставку 19 жовтня.

Напередодні народний депутат від монобільшості Данило Гетманцев повідомив, що у фракції «Слуга народу» знають про можливість відставки міністра захисту довкілля та природних ресурсів Романа Абрамовського, але самої заяви ще не бачили.

У липні 2021 року Роман Абрамовський повідомив в інтерв’ю «Економічній правді», що заява про звільнення, яку він написав у грудні минулого року, «лежить десь у Верховній Раді», але не висловлював намірів залишати посаду.

Ще у вересні в «Слузі народу» анонсували кадрові перестановки в Кабінеті міністрів. Кандидатами «на виліт» були: міністр захисту навколишнього середовища Роман Абрамовський, віцепрем'єр з питань стратегічних галузей промисловості Олег Уруський, міністр соціальної політики Марина Лазебна.

При цьому спікер Ради Руслан Стефанчук заявляв, що в порядку денному з 19 по 22 жовтня не заявлено розгляд питань про кадрові ротації в уряді.