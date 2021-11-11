Міністр культури Ткаченко оголосив про відставку

Ткаченко йде у відставку / Мінкульт

Осінній міністропад в Україні продовжується. Олександр Ткаченко подав у відставку з посади очільника Мінкульту. Відповідну заяву політик написав 11 листопада.

Про це Ткаченко написав у фейсбуці. Причиною відставки стало обмеження влади, в міністра вирішлили забрати ласий шматок у вигляді "Держкіно".

Сьогодні написав заяву про відставку. Про причини. Рішення Кабміну щодо Держкіно приймалось без погодження з Міністерством культури та інформаційної політики, – пояснив Ткаченко.

Чиновник також заявив, що забрати Держкіно у Міністерства культури та інформполітики і передати його в управління Кабміну – "нелогічно".

Він порівняв, мовляв це як "забрати у компанії транспортний відділ і передати його в управління раді директорів".

"Такі стиль та підходи щодо управління процесами мене дивують – не мій концепт та цінності", – написав Ткаченко.

Заява Ткаченка з його поясненням:

Нагадаємо, що рішення про те, щоб забрати у Ткаченка Держкіно й передати його під руку Кабміну, було прийнято Урядом, коли сам міністр культури та кіна перебував з офіційним візитом у місті кохання Парижі. До речі, одним з останніх рішень ще ткаченківського Держкіна було виділення бюджетних коштів на фільмування вітчизняної гей-драми з відомим Ахтемом Сеїтаблаєвим у головній ролі. Сподіваємось, під орудою Шмигаля фінансування проєкту лише зросте.

Наразі Ткаченко лишається при уряді - відставку має затвердити Верховна Рада. Заява Ткаченка вже на столі у спікера Стефанчука.