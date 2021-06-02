Микрозайм в МФО: "за" и "против"

Если денежные средства нужны срочно, а одолжить негде и ждать некогда, многие люди решают взять моментальный займ, несмотря на высокие проценты. Попробуем разобраться, стоит ли их брать? Какие у них плюсы и есть ли минусы? И что делать если не получается в срок отдать долг.

Микрозайм: особенности и отличия от кредита

Микрозайм – это займ не крупной суммы денег (до 15- 20 тыс. грн), которую микрофинансовые организации выдают клиентам на короткий срок под проценты.

Главное отличие быстрого кредита от обычного заключается в процедуру оформления докуентов. Например, чтобы взять быстрый займ на сайте https://mywallet.ua/, клиенту нужно иметь паспорт, ИНН банковскую карту, на которую будут зачислены кредитные средства. Справка с места работы, залог, поручители не нужны. В 95% случаев заявки одобряют клиентам, а деньги поступают на счет в течение 15-30 минут. Однако за такие комфортные условия МФО, конечно, оставляют право начислять на тело кредита проценты. Поэтому нужно помнить, что задерживать выплаты не рекомендуется, если вы не хотите переплачивать.

В переплатах нет ничего приятного, но возможность решить временные финансовые трудности за считанные минуты иногда очень выручает. Микрокредит есть смысл брать только тогда, когда деньги нужны срочно. Или в том случае, если банк вам в кредитовании отказал.

Процедура оформления кредита в МФО, как и любая другая финансовая процедура, требует от заемщика добросовестности и ответственности. В случае если заемщик будет отдавать кредит без просрочек это выгодное предложение, особенно когда небольшая сумма средств понадобилась по причине непредвиденных обстоятельств.

Не рекомендуется заведомо подавать ложные данные, в том числе поддельные документы с целью получить деньги. Любые схемы мошенничества могут не только ухудшить кредитную историю, но и привлечь внимание правоохранительных органов.

Если не погасить микрозайм

Следует иметь ввиду, что если у вас не получится вернуть займ вовремя, организация будет отправлять СМС с напоминанием о просрочке платежей. Сообщения могут также приходить вашим родственникам. На следующем этапе микрофинансовые компании могут обратиться к коллекторам, которые будут заниматься вашим долгом.

ВАЖНО: Коллекторы не имеют права оказывать физическую силу. В случае нарушения прав человека, заемщик должен обратиться за оказанием помощи в правоохранительные органы.

Плюсы микрокредитов: