МФО Ccloan: условия займа и преимущества

МФО Ccloan: условия займа и преимущества

Финансовые затруднения в нашей жизни случаются нередко. Выйти из сложившейся ситуации и мгновенно решить проблему с нехваткой денежных средств поможет микрофинансовая организация "Ccloan".

Данная компания предоставляет такую услугу, как онлайн займ на карту заемщика.

Кто и в каком порядке может оформить займ в данной организации?

Система получения денег онлайн в МФО "Ccloan" максимально упрощена, что позволяет ей успешно конкурировать с подобными организациями в сфере микрозаймов. Во-первых, необходимо создать учетную запись, что позволит в будущем неоднократно обращаться в МФО с одного аккаунта. Взять займможет любой гражданин, достигший восемнадцатилетнего возраста. Деньги перечисляются на банковскую карту, о наличии которой нужно позаботиться заранее. Для получения кредита не требуется справка о доходах.

Почему стоит обратиться за займом именно в МФО "Ccloan"?

В настоящее время существует множество микрофинансовых организаций, способных в короткие сроки выдать кредит наличными или перевести деньги на карту. Но, к сожалению, из-за желания получить как можно больше прибыли с простых людей участились случаи обмана клиентов. В отличие от таких организаций МФО "Ccloan" работает добросовестно, ориентируясь на взаимовыгодное и долгосрочное сотрудничество со своими заемщиками.

Основные преимущества данной микрофинансовой организации:

лояльность к постоянным и новым заемщикам. Процент одобренных заявок составляет почти 100%;

прозрачные условия кредитования. Все условия и процентная ставка займа отражены в договоре;

возможность оформления займа в формате 24/7;

короткие сроки рассмотрения заявки;

доступность онлайн ресурса МФО. Сайт организации обладает понятным и простым в пользовании интерфейсом.

Для тех, кто впервые обращается в МФО "Ccloan", руководство компании организовало акцию "Первый займ под 0%". Таким образом, заемщик должен будет вернуть ту же самую сумму, без процентов, что и оформил изначально.

Как быть клиенту, если он не успевает вовремя погасить займ?

Нет повода волноваться. В случае, когда у заемщика не получается вернуть деньги в срок, он может воспользоваться услугой пролонгации кредита. Договор кредитования можно продлить на 29 дней. Эту услугу разрешается использовать много раз.