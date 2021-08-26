Межкомнатные двери: чем руководствоваться при выборе

Межкомнатная дверь - это важный предмет интерьера, поскольку с ее помощью не только происходит разделение пространства, она несет и важную эстетическую функцию.

К ее выбору подходят максимально внимательно, чтобы обеспечить и звукоизоляцию, и привлекательный внешний вид, и долговечность использования. Приобретая межкомнатные двери на vsedveri.ua, покупатель обеспечивает себе полную свободу выбора.

Современные производители предлагают подобные изделия в самом широком ассортименте: они отличаются материалами изготовления, стилем, цветом, наличием или отсутствием дополнительных декоративных элементов. Даже самые взыскательные клиенты, которым требуются нестандартные изделия, точно смогут найти то, что им требуется, причем безо всяких проблем.

Но такой широкий ассортимент несколько осложняет выбор, поэтому следует знать, на что важно обращать внимание. Так, в первую очередь это долговечность. Многие покупатели ставят на первое место цену, однако это неправильный приоритет, поскольку приобретение межкомнатной двери по низкой стоимости может обернуться разочарованием: она прослужит максимум пару лет, а потом придется покупать новое изделие и снова платить немаленькую сумму.

Само собой, нужно, чтобы межкомнатное полотно было удобно использовать, то есть нужно смотреть на способ открывания, фурнитуру и так далее. Что касается материалов, из которых изготавливаются такие изделия, то чаще всего это МДФ, натуральное дерево и шпон, а также экошпон. Выбор между ними осуществляется как по цене, так и по эстетическим характеристикам.

Не менее важным аспектом выбора является и конструкция двери. Кроме традиционных раздвижных и распашных изделий в ассортименте современных производителей можно встретить гармошки и маятники.

Если говорить о модных трендах, которые тоже невозможно не брать в расчет, то в последние годы популярностью у покупателей пользуются высокие и широкие дверные конструкции, которые делают пространство визуально более роскошным. Также стоит обратить внимание на эко-дизайн, когда двери сколачивают из грубых досок с дефектами и даже с остатками коры. Также все чаще приобретаются контрастные конструкции, которые с интерьере смотрятся ярким пятном и сильно выделяются. И, конечно, не стоит забывать о зеркальных и стеклянных конструкциях, которые вообще никогда не утрачивают свою популярность.