Международный трибунал по преступлениям русских готовит возмездие

14:00 10 мая,

Международный трибунал начал слушания по делу украинских моряков в РФ

В пятницу, 10 мая, начались слушания Международного трибунала по морскому праву по иску Украины к России, захватившей в прошлом году в плен 24 украинских моряков вопреки всем законам.

Доказывают очевидное с украинской стороны заместитель министра иностранных дел Елена Зеркаль, а также международные эксперты по морскому праву. Все они рассказывают о злодеяних россиян в нейтральных водах 25 ноября 2018 года, когда были обстреляны и захвачены украинские корабли, а их экипаж взят в плен и сейчас удерживается в России в качестве заложников. Украина требует неотлагательно освободить украинских моряков и захваченные судна.

Решение должно быть принято и оглашено Трибуналом 25 мая 2019 года.

Речь Елены Зеркаль в Международном трибунале в Гамбурге

Президент Трибунала похвалил украинскую сторону и ее доклад, отметив, что решение будет справедливым.

Россия от участия в слушаниях отказалась, решив саботировав международный суд. Однако трибунал имеет полное право рассмотреть дело и вынести решение без присутствия обвиняемой стороны. Однако Россия все равно будет вынуждена его исполнить.

Кроме Зеркаль в слушаниях с украинской стороны принимают участие заместитель командующего и начальника штаба ВМС Украины вице-адмирал Андрей Тарасов, адвокаты украинской стороны профессора Фред Соонс и Жан-Марк Тювенин, а также адвокаты Джонатан Гимблетт и Марни Чик.