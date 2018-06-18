Между Ираном и Канадой: Главные выводы после Марша Равенства 2018

11:40 , Сегодня , Сегодня

Парадоксы Марша Равенства 2018 / Сергей Людкевич via Facebook

Автор Без Табу анализирует события вокруг #КиївПрайд, ругает переусердствовавшую полицию, критикует "примазавшихся", не понимает возмущения "скрепоносцев", а также объясняет, почему «марши равенства» не помогут объективно оценить украинское общество.

Отношение к маршам равенства стереотипно принято считать маркером зрелости/незрелости общества в отдельно взятой стране. Но Украина по доброй традиции и здесь выступает в качестве своеобразного джокера. А все потому, что сделать какой-то однозначный вывод невозможно. Выборка событий, фактов и личностей широка и репрезентативна, но все же чересчур разношерстна.

Вот отношение к сексуальным меньшинствам в целом, например, у нас лучше, нежели в соседнем государстве-агрессоре. Там в разгар чемпионата мира два французских болельщика получили телесные повреждения от местных жителей из-за своей сексуальной ориентации под возгласы вроде «правильно, так им и надо». А в Катаре, который примет следующий мундиаль в 2022 году, однополые отношения и вовсе чреваты смертной казнью, если «поймают с поличным». Но попробуйте сообщить среднестатистическому украинцу о нетрадиционной ориентации близкого человека и понаблюдайте за реакцией – она будет преимущественно отнюдь не радостной.

Хроническую нетолерантность прикрывать принято зачастую религиозными убеждениями: мол, Библия не велит, примера Содома и Гоморры вам мало, окаянные? Но изюминка в том, что Украина – не условный Иран, а государство вполне светское. Об этом и в статье 35 Конституции написано, пускай и малость витиевато: «Церковь и религиозные организации в Украине отделены от государства, а школа – от церкви. Никакая религия не может быть признана государством как обязательная». А тут, наоборот, импровизированный малочисленный крестный ход на Хмельницкого с утра. Ну да, блаженны те, кто верует.

Хотя если посмотреть на то, как в отдельно взятых регионах «опиум для народа» затуманивает местным политикам-популистам разум, то удивляться чему-то уже не хочется. В Ивано-Франковске градоначальник после концерта группы «Хамерман знищує віруси» в экстренном порядке приказал освятить дворец культуры. В Тернополе додумались до пропаганды запрета продажи нижнего белья во время христианских праздников. В Киеве фантазия дошла разве что до плаката с надписью «Не голосуй за лояльного к ЛГБТ» с важным уточнением – христиан в Украине якобы 78% от всего населения. Какие-то странные цифры, не находите?

Ратующие за запрет подобных мероприятий основной закон Украины, видать, тоже не читали. Ведь статья 39 гласит следующее: «Граждане имеют право собираться мирно, без оружия и проводить собрания, митинги, походы и демонстрации, о проведении которых заблаговременно уведомляются органы исполнительной власти или органы местного самоуправления». А органам этим разнообразные митинги и марши только на руку. Можно и деньжат лишних выпросить из бюджета на наведение порядка, и репутацию неочевидным сторонникам приукрасить (или, наоборот, выставить не в наилучшем свете неудобных персон).

Когда нужно было намекнуть на неэффективность Деканоидзе, Згуладзе и прочих навязанных Авакову приглашенных гостей, то разного рода радикальным личностям позволяли выплескивать гнев на ЛГБТ-тусовку почем зря. Когда же главе МВД понадобилось показать на деле, какими молодцами стали он и его подчиненные, активность «борцов за чистоту нации» вдруг свелась почти к нулю.

Полиция избивает тех, кто пришел избить участников Марша Равенства, но не успел. Не перебор ли?

Забавно будет, если постфактум выяснится, что часть превентивно избитых задержанных после небольшого побоища с правоохранителями окажутся членами Национальных дружин или другой организации, приближенной к Билецкому и прочим «харьковским». О том, что якобы отмененная в минувшем десятилетии прописка все еще играет важную роль, проживающим на бульваре Шевченко в субботу уже напомнили с присущей наглостью.

Привет из прошлого передает МВД

Другие же политики пиарились по-своему. Сергей Лещенко непонятно с какой радости нацепил на себя футболку с изображением Тараса Шевченко и присоединился к марширующим, прихватив за компанию Светлану Залищук. Ирина Геращенко не пошла никуда, но высказалась настолько пафосно и путано, что непонятно стало, за ЛГБТ она или против. При этом за решение реальных проблем никто браться не спешит. Бог с ней, с законодательной базой – она чуть ли не по каждому второму жизненно важному вопросу прописана кое-как. Тут бы для начала разобраться с трудовой дискриминацией по признаку сексуальной ориентации, которая то ли есть, то ли не существует вовсе.

Пост Шредингера от Ирины Геращенко

Вот и получается какая-то половинчатость. Вроде бы и декларируется борьба за права меньшинств, но сливки популярности снимают преимущественно люди, к движению отношения не имеющие. Участников и организаторов презрительно называют грантоедами, но наибольшую финансовую выгоду все же имеет главный грантоед – государство. А забавные фрики в ярких костюмах с радужными полотнищами в руках – не более чем ежегодная деталь антуража. Не устраивать же шествия в честь Дня отца или Дня медицинского работника. Потому что нет провокационной нотки и эффектной телевизионной картинки.

Больше спецэффектов – настаивает популярный блогер

И главное, что страна до сих пор не определилась, что на свете всех милее: западные ценности, православные скрепы или махровый атеизм с презрительным взглядом на всех имеющих малейшие твердые убеждения. И живут же люди как-то с взаимоисключающими взглядами на различные аспекты жизни. Не Иран, в общем, но и далеко не Канада. Хорошо хоть без украинофобских агитматериалов обошлось, в отличие от прошлого года. Чем не позитив.

Виталий Могилевский, Без Табу