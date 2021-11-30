Металлические кровати в интерьере спальни. Особенности и недостатки таких моделей

Учеными доказано, что треть своей жизни человек проводит во сне. И особенно важно, чтобы этот сон был качественным и комфортным, поэтому при оформлении своей спальни очень важно уделить особое внимание выбору кровати.

В последнее время большой популярностью стали пользоваться металлические кровати. Эта модель сочетает в себе эстетичный внешний вид и достаточно приемлемую стоимость. Какие же имеет преимущества и недостатки кровать металлическая, рассмотрим далее.

Преимущества и недостатки металлических кроватей

Каждый материал, окружающий нас в повседневной жизни, имеет свои плюсы и минусы. И металл не является исключением в этом вопросе.

Преимущества кровати металлической:

Прочность. Металл - один из самых прочных материалов на сегодняшний день, использующийся практически в любых сферах жизнедеятельности человека. Поэтому и кровать металлическая станет отличным и прочным вариантом для спальни;

Безопасность. Металл не вызывает аллергии или какого-либо иного воздействия на организм человека, поэтому кровати из металла безопасны для сна;

Дизайн. В настоящее время существуют десятки и даже сотни различных вариантов исполнения кроватей из металла. Благодаря возможности покраски металла в любой цвет, а также дополнения его другими элементами: ковка, кожаные или тканевые изголовья и боковины, деревянные элементы, кровать металлическая подойдет практически к любому интерьеру.

Недостатки кроватей из металла:

Основным недостатком металлической мебели, по мнению многих дизайнеров, является холодность материала. Но современные дизайнерские решения и мода на постельное белье практически исключают прямой контакт кожи с металлом, поэтому можно сказать, что кровати из металла не имеют недостатков.

Где купить качественную мебель в Киеве?

При подготовке данной статьи, наша редакция ознакомилась с десятками сайтов и магазинов, занимающиеся продажей мебели по всей Украине и в Киеве в частности.

Изучив рынок и особенности такого вида мебели, как кровать металлическая, наши специалисты нашли самый подходящий гипермаркет мебели - АКЛАС.

Данная компания является прямым поставщиком мебели от многих известных мебельных фабрик Украины. Поэтому в каталоге магазина вы сможете подобрать любую мебель для спальни, кухни, гостинной, детской и даже офиса.

АКЛАС предлагают бесплатную доставку и сборку своей мебели по Киеву, а также дают гарантию на все товары, реализуемые магазином. Получить консультацию по интересующим вопросам, можно по телефону +38(067) 433-20-22 или в шоуруме компании в Киеве.