Кінець епохи: Мессі йде з Барселони

Мессі йде з клубу, де став великим

Офіційний сайт Барселони повідомив сенсаційну новину - головна зірка клубу та найкращий його гравець всіх часів - аргентинець Ліонель Мессі - залишає команду.

Причиною стала жадібність зірки - Мессі не зміг домовитись з Барсою щодо нового контракту.

В ході перемовин між гравцем і клубом не було досягнуто домовленості щодо продовження контракту.

У заяві «Барселони» сказано, що клуб і Мессі збиралися 5 серпня підписати новий контракт, але сторони не змогли офіційно оформить договір «з-за економічних і структурних перешкод, пов'язаних з нормами Ла Ліги».

Таким чином, Мессі покине Барселону цього літа й спробує домовитись з ПСЖ чи МанСіті, у яких нема проблем з грошима.

LATEST NEWS | Leo #Messi will not continue with FC Barcelona — FC Barcelona (@FCBarcelona) August 5, 2021

34-річний Мессі виступав заБарселону» протягом усієї своєї професійної кар'єри. Влітку 2020 року Мессі намагався піти з Барселони, скориставшись правом покинути клуб без компенсації. Керівництво клубу порахувало, що він пізно повідомив клуб про це і зажадало компенсацію в розмірі 700 мільйонів євро за дострокове розірвання контракту. Після цього Мессі погодився залишитися ще на один сезон.