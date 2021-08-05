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Кінець епохи: Мессі йде з Барселони

Вчера, 21:18
Мессі йде з клубу, де став великим - фото 1
Мессі йде з клубу, де став великим

Офіційний сайт Барселони повідомив сенсаційну новину - головна зірка клубу та найкращий його гравець всіх часів - аргентинець Ліонель Мессі - залишає команду.

Причиною стала жадібність зірки - Мессі не зміг домовитись з Барсою щодо нового контракту.

В ході перемовин між гравцем і клубом не було досягнуто домовленості щодо продовження контракту.

У заяві «Барселони» сказано, що клуб і Мессі збиралися 5 серпня підписати новий контракт, але сторони не змогли офіційно оформить договір «з-за економічних і структурних перешкод, пов'язаних з нормами Ла Ліги».

Таким чином, Мессі покине Барселону цього літа й спробує домовитись з ПСЖ чи МанСіті, у яких нема проблем з грошима.

34-річний Мессі виступав заБарселону» протягом усієї своєї професійної кар'єри. Влітку 2020 року Мессі намагався піти з Барселони, скориставшись правом покинути клуб без компенсації. Керівництво клубу порахувало, що він пізно повідомив клуб про це і зажадало компенсацію в розмірі 700 мільйонів євро за дострокове розірвання контракту. Після цього Мессі погодився залишитися ще на один сезон.

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ФК Барселона Лионель Месси Футбол Новини Спорт
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