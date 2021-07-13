Меркель обіцяє не зрадити Україну, коли запрацює "Північний потік-2"

Меркель дає гарантії. Незабаром вона піде на пенсію / Офіс Президента

У понеділок, 12 липня, президент Зеленський гостював у Німеччині, де провів серію зусірічей з місцевими керманичами. Серед них - канцлеркою Меркель.

На брифінгу з нагоди зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським федеральний канцлер Німеччини Ангела Меркель заявила, що Україна залишиться транзитною країною, навіть якщо буде завершене будівництво «Північного Потоку-2».

«Ми хочемо досягти того, щоб залишився транзит газу через Україну. У майбутньому для нас Україна є і залишається транзитною країною для газу, навіть у тому випадку, якщо буде завершене будівництво «Північного Потоку-2». З українського боку тут є великі побоювання. Ми серйозно сприймаємо ці побоювання. Ми цю тему сьогодні ввечері і надалі будемо обговорювати», – сказала вона.

Канцлерка зазначила, що питання газогону також буде на порядку денному під час її візиту до Сполучених Штатів.

Зеленський теж прокоментував будівництво нафтопроводу «Північний Потік-2».

«Ми вважаємо, що це велика загроза, яка мило ховається під маскою економічного проєкту. Сьогодні український маршрут транспортування газу до Європи є дійсно вагомим стримуючим фактором. Запуск «Північного Потоку-2» несе потенційну загрозу безпеці у всьому регіоні. Зайвим свідченням цього є концентрація російських військ на нашому державному кордоні», – сказав Зеленський.

«Північний потік-2» передбачає будівництво двох гілок газопроводу загальною потужністю 55 мільярдів кубометрів газу на рік безпосередньо з Росії до Німеччини по дну Балтійського моря. Росія вже оголосила про завершення укладання першої гілки. Будівництво останніх кілометрів на довгий час було зупинене завдяки санкціям адміністрації Дональда Трампа і протестам екологів у німецьких судах.

Противники проєкту впевнені, що Росія спробує використовувати його для політичного тиску на країни Європи і Україну, погрожуючи їм скороченням поставок газу в разі виникнення конфліктних ситуацій. Москва це заперечує. Німеччина тут фактично виступає союзником Росії, хоч і робить вигляд, що боронить інтереси всіх країн, зокрема - України.