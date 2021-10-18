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Мережа супермаркетів Lidl готується зайти на ринок України

09:12
Європейська мережа супермаркетів Lidl готується до виходу на український ринок - фото 1
Європейська мережа супермаркетів Lidl готується до виходу на український ринок / Lidl

Німецька мережа супермаркетів Lidl готується зайти на ринок України та конкурувати з мережею ATБ.

Про це пише німецьке видання Lebensmittel Zeitung із посиланням на внутрішні документи компанії.

Зазначається, що компанія вже призначила керівника головного офісу Lidl Україна, це - 47-річний Адам Мішчишин. Раніше він очолював цю ж мережу в Польщі.

Передбачається, що Lidl конкуруватиме з мережею ATБ, яка має понад 1000 магазинів.

Lidl — це німецька міжнародна мережа супермаркетів. Вона має магазини по всьому світу. Мережа позиціонує себе як магазин для небагатих людей.

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торговля супермаркет Новини Украина
Village Україна
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