Мережа супермаркетів Lidl готується зайти на ринок України

Європейська мережа супермаркетів Lidl готується до виходу на український ринок / Lidl

Німецька мережа супермаркетів Lidl готується зайти на ринок України та конкурувати з мережею ATБ.

Про це пише німецьке видання Lebensmittel Zeitung із посиланням на внутрішні документи компанії.

Зазначається, що компанія вже призначила керівника головного офісу Lidl Україна, це - 47-річний Адам Мішчишин. Раніше він очолював цю ж мережу в Польщі.

Передбачається, що Lidl конкуруватиме з мережею ATБ, яка має понад 1000 магазинів.

Lidl — це німецька міжнародна мережа супермаркетів. Вона має магазини по всьому світу. Мережа позиціонує себе як магазин для небагатих людей.