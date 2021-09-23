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Менеджер "тітушок" отримав 8 років за злочини проти Майдану

Вчера, 15:27
"Тітушка" буде сидіти - фото 1
"Тітушка" буде сидіти / Лівий берег

Сотник "тітушок" Юрій Крисін, якого вже засуджено за причетність до вбивства журналіста В’ячеслава Веремія, 23 вересня отримав ще один вирок - за катування людини.

Про це повідомила прокурор Юлія Малашич.

"Сьогодні Дарницький районний суд Києва ухвалив вирок за ст. 127 ККУ, за організацію пособництва у здійсненні катування потерпілого Владислава Іваненка, якого було викрадено в січні 2014 року, як особу, яку помилково сприйняли за учасника мирних акцій протесту", - сказала Малашич.

За її словами, у цій справі Крисіна засуджено до 7 років позбавлення волі. Також у нього є невідбутий строк (наразі йому лишився рік з п'яти за участь у вбивстів Веремія).

"З урахуванням вироку Апеляційного суду Києва від 2018 року (у справі про вбивство Веремія) остаточно йому призначено покарання у вигляді позбавлення волі на строк 8 років", - уточнила прокурор.

Суд частково задовольнив позов потерпілого Іваненка і постановив виплатити 500 тис. грн за завдання моральної шкоди. Водночас за низкою інших звинувачень суд закрив справу за терміном давності: Крисін також обвинувачувався у хуліганстві, перешкоджанню мирним акціям протесту і викрадені людини. За цими статтями ККУ у зв’язку із спливом строків давності суд закрив провадження ще раніше.

Крисіну не вдасться відсидіти лише половину терміну за так званим "законом Савченко", оскільки положення цього закону можуть бути застосовані до "тітушки", лише коли він перебував у слідчому ізоляторі з березня 2018 року по вересень 2018 року. Саме в цей період часу до нього буде застосований принцип "день за два".

Також Малашич додала, що прокуратура не подаватиме апеляцію на цей вирок, оскільки цілком задоволена ним.

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УНІАН
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