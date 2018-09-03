Мэм 3 сентября: "Безобидный" Шуфутинский на службе русской пропагнды

11:25 , Сегодня , Сегодня

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3 сентября - время постить якобы безобидные мэмчики с довольной физиономией певца Михаила Шуфутинского и обыгрывать в шуточной песни глупую песню про "3 сентября". На самом деле - таким образом вы становитесь частью технологии российской пропаганды.

В роли разрушителя мифа выступил популярный блогер Zen Antipop. Он обратил внимание на то, что всплеск популярности мэма совпал с 2011-2013 годами, когда в России было популярно либеральное протестное движение – так называемая «болотная революция».

3 сентября 2004 года – одна из самых позорных дат в российской истории. В этот день русские спецслужбы предприняли неудачную попытку штурма захваченной чеченскими боевиками школы в Беслане. В результате преступного непрофессионализма силовиков погибли дети-заложники.

Таким образом была применена технология подмены и замещения – вместо даты, которая ассоциировалась с кровью и смертями по вине руководства России обществу предложили шуточки про «костры рябин» и «было все всерьез».

Точно такая же технология была применена в деле об отравлении полонием в Великобритании врага Путина Александра Литвиненко – тогда был запущена серия мэмов про «британских ученых», которые занимаются ерундой и исследуют всяких бред. Таким образом в сознании русского обывателя закладывался тезис, что британские ученые – это не серьезно, а потому и выводы о русском следе полония – бред.

Эти схемы манипулирования сознания описаны в научной литературе, поверхностно о них написано даже у Пелевина, однако сейчас – как видим – все это реализуется на практике.

Пост блогера Zen Antipop на фейсбуке:

А потому – если вы постите картинки с «3 сентября» - знайте, таким образом вы подсознательно помогаете русской пропаганде.