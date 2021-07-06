MELOVIN зробив камінгаут і став жертвою цензури

Мelovin розкрився

Відомий український співак MELOVIN здійснив камінг-аут. Це сталося під час його виступу на фестивалі Atlas Weekend у Києві ввечері в понеділок, 5 липня.

Онлайн фесту вів канал М1.

Прямо на сцені співак публічно підтримав представників ЛГБТ й поцілував спочатку дівчину, а потім хлопця. Згодом він розгорнув прапор ЛГБТ.

Втім, ці кадри вирізали з прямого ефіру телеканалу М1. У своєму Instagram співак оприлюднив відео й поскаржився, що його досі не завантажують на YouTube.

"Ми - сильний народ. Ми не боїмося рухатися вперед, відчувати ритм часу та йти в ногу з іншими демократичними країнами. Та цьому рухові заважають тільки старі склепи, спостерігачами яких я був сьогодні", - написав він.

Замість 1000 слів - камінгаут:

MELOVIN стверджує, що своїм вчинком показав власну сутність. "Для мене не має значення колір, віра чи стать, адже любити потрібно людину, тіло, душу… І в цей самий час така любов не признається кимось, блокується та просто не випускається в ефір. Невже боротьба за власні права та свободи повинна мати цензуру? Якщо ні, то я беззаперечно підтримую вас. А якщо так, то я не впевнений, що хочу існувати в такому майбутньому України", - зазначив співак.