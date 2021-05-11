Медведчука та його мінйону Козаку підписали підозри про державну зраду
Нарешті
Генпрокурорка Ірина Венедіктова підписала підозри двом народним депутатам. Мовиться про представників ОПЗЖ – Віктора Медведчука та Тараса Козака.
Радісну новину повідомила сама генеральна прокурорка Ірина Венедіктова у своєму дописі на фейсбуці.
"Народні депутати М І К підозрюються в державній зраді та замаху на розграбування національних ресурсів в українському Криму", - проінформувала чиновниця.
Додому до Медведчука 11 травня прийшли правоохоронці з обшуками.
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