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Медведчука хочуть посадити з залогом в 1 мільярд

13:19
Доля зрадника - фото 1
Доля зрадника

Віктору Медведчуку у понеділок, 11 жовтня, вручили клопотання про арешт або заставу у розмірі мільярд гривень. Проросійському політику інкримінують державну зраду.

Якщо клопотання буде підтримане, Медведчука візьмуть під варту до 19 листопада.

Генпрокурорка Ірина Венедіктова ще 8 жовтня повідомила, що прокурори проситимуть взяти Медведчука під варту. Тоді ж генпрокурорка озвучила суму застави – мільярд гривень. Нині вони реалізували свій задум.

Медведчуку 8 жовтня оголосили підозру в держзраді та тероризмі. Мова йде про вугілля, яке Медведчук купував у бойовиків на Донбасі.

Саме за сприяння Медведчука зуміли організувати незаконні схеми для постачання вугілля з окупованого Донбасу на державні підприємства України.

За версією слідства, асистував зраднику в цьому тодішній президента України - Петро Порошенко та його оточення.

Як докази долучили до справи:

  • записи розмов Медведчука з бойовиками – експерти підтвердили їхню справжність і голос Медведчука;
  • передача готівки "псевдореспублікам";
  • покази свідків;
  • судові експертизи.

Наразі Медведчук перебуває під цілодобовим домашнім арештом в іншій справі. Мовиться про державну зраду та замах на розграбування національних ресурсів у Криму.

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Виктор Медведчук Петр Порошенко государственная измена Оппозиционная платформа - За життя Новини Украина
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