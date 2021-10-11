Медведчука хочуть посадити з залогом в 1 мільярд

Доля зрадника

Віктору Медведчуку у понеділок, 11 жовтня, вручили клопотання про арешт або заставу у розмірі мільярд гривень. Проросійському політику інкримінують державну зраду.

Якщо клопотання буде підтримане, Медведчука візьмуть під варту до 19 листопада.

Генпрокурорка Ірина Венедіктова ще 8 жовтня повідомила, що прокурори проситимуть взяти Медведчука під варту. Тоді ж генпрокурорка озвучила суму застави – мільярд гривень. Нині вони реалізували свій задум.

Медведчуку 8 жовтня оголосили підозру в держзраді та тероризмі. Мова йде про вугілля, яке Медведчук купував у бойовиків на Донбасі.

Саме за сприяння Медведчука зуміли організувати незаконні схеми для постачання вугілля з окупованого Донбасу на державні підприємства України.

За версією слідства, асистував зраднику в цьому тодішній президента України - Петро Порошенко та його оточення.

Як докази долучили до справи:

записи розмов Медведчука з бойовиками – експерти підтвердили їхню справжність і голос Медведчука;

передача готівки "псевдореспублікам";

покази свідків;

судові експертизи.

Наразі Медведчук перебуває під цілодобовим домашнім арештом в іншій справі. Мовиться про державну зраду та замах на розграбування національних ресурсів у Криму.