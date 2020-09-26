Медведчук выбрал кандидата в мэры Николаева, проигнорировав Бойко и Левочкина

Креатура Медведчука - Владислав Чайка - выдвинут от ОПЗЖ

Политический обозреватель Кирилл Киквидзе констатирует раскол в ОПЗЖ и на примере борьбы за выдвижение кандидатов в мэры Николаева, объясняет, кто принимает в этой политсилы ключевые решение.

В Николаевской области в партии «Оппозиционная платформа – За життя» сложилась конфликтная ситуация из-за двух кандидатов в мэры города. За одного из них активно выступала группа Бойко-Левочкина, другого поддерживал председатель политсовета партии Виктор Медведчук. В итоге он и поставил точку, показав таким образом однопартийцам, кто на самом деле руководит политсилой. Об этом в своем блоге рассказал политический обозреватель Кирилл Киквидзе.

Как стало известно, за несколько месяцев до старта официальной избирательной кампании в Николаеве наиболее вероятным кандидатом на выборы мэра называли экс-нардепа от депутатской группы «Відродження» Артема Ильюка, за которого активно агитировала группа Бойко-Левочкина. Юрий Бойко, на своей странице в соцсетях открыто заявлял, что Ильюк будет кандидатом от ОПЗЖ, и открыто появлялся на публичных мероприятиях вместе с ним.

Однако в августе ситуация изменилась после приезда нардепа, близкого соратника Виктора Медведчука и главы облорганизации ОПЗЖ Юрия Загороднего, который заявил, что у Медведчука есть своя кандидатура – Владислав Чайка, сын экс-мэра Николаева.

Кроме того, как пишет НВ, в области начался пересмотр партийных списков ОПЗЖ на выборах в городские и областные советы.

«Внутрипартийная борьба привела к тому, что накануне подачи документов на главном партийном сайте ОПЗЖ появилось две новости – одна о выдвижении Ильюка в мэры от городской организации ОПЗЖ, вторая – о выдвижении Чайки, от областной организации», - сообщают журналисты, отмечая, что к внутрипартийному конфликту группы Левочкина-Бойко привлекла подконтрольное СМИ.

Партийные войны на сайте ОПЗЖ

В частности, о выдвижении Ильюка появился материал на сайте «Подробности», который собственно Левочкину и принадлежит. А в новостной программе на телеканале «Интер» Левочкина-Фирташа, сюжеты о выдвижении Ильюка были не только 23 сентября, но и 24 сентября, когда уже сдали документы на регистрацию Чайки.

«О чем это говорит? О том, что Левочкин-Бойко-Фирташ из последних сил пытались протащить свою креатуру. Но последнее слово было за Медведчуком. И от ОПЗЖ в мэры Николаева пойдет Владислав Чайка, креатура Виктора Медведчука. Таким образом, мы еще раз увидели, кто реально реально принимает решения в ОПЗЖ. Группе Левочкина-Бойко в продвижении своих протеже не помог даже Фирташ с его медиа-ресурсами», - пишет Киквидзе.