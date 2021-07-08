Медведчук сховав свою шалено дорогу яхту напередодні санкцій
Ворог України Медведчук проявив "чуйку" та переховав свою елітну яхту, щоб вона не потрапила під санкції. Хоч, не виключається, що того упира хтось попередив.
Віктор Медведчук і переховав свою розкішну п’ятипалубну яхту в нових офшорах.
Порятунок яхти з ліфтом і басейном відбувався якраз тоді, коли Рада національної безпеки та оборони вносила проросійського політика у санкційні списки і арештовувала його майно — з лютого по квітень.
Хронологія "порятунку" яхти
19 лютого на кума Путіна і майно його родини накладають санкції
31 березня медведчуківська яхта вартістю 200 мільйонів доларів змінює власника — її переписують на офшорну фірму з Маршаллових островів
9 квітня суд арештовує майно Медведчука — яхту, яка заходила в порти тимчасово окупованого Росією Криму. Але це геть не та яхта за 200 мільйонів, а в рази скромніша.
А от яхта за 200 мільйонів у квітні-травні вже курсувала вздовж узбережжя Хорватії і навіть зупинялася у цій країні.
За дивним збігом обставин саме у цей час дружина Медведчука та номінальна власниця усіх його статків - Оксана Марченко - публікувала світлини в Instagram з Хорватії.
Деталі злочину - у розслідуванні Слідство-Інфо.
Як Віктор Медведчук сховав розкішну яхту за 200 мільйонів доларів: