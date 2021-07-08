Володимир Зеленський Карантин в Україні Евро 2020 Війна на Донбасі Досьє

Медведчук сховав свою шалено дорогу яхту напередодні санкцій

16:46
Медведчука "спалила" дружина - фото 1
Медведчука "спалила" дружина / Слідство-Інфо

Ворог України Медведчук проявив "чуйку" та переховав свою елітну яхту, щоб вона не потрапила під санкції. Хоч, не виключається, що того упира хтось попередив.

Віктор Медведчук і переховав свою розкішну п’ятипалубну яхту в нових офшорах.

Порятунок яхти з ліфтом і басейном відбувався якраз тоді, коли Рада національної безпеки та оборони вносила проросійського політика у санкційні списки і арештовувала його майно — з лютого по квітень.

Хронологія "порятунку" яхти

19 лютого на кума Путіна і майно його родини накладають санкції

31 березня медведчуківська яхта вартістю 200 мільйонів доларів змінює власника — її переписують на офшорну фірму з Маршаллових островів

9 квітня суд арештовує майно Медведчука — яхту, яка заходила в порти тимчасово окупованого Росією Криму. Але це геть не та яхта за 200 мільйонів, а в рази скромніша.
А от яхта за 200 мільйонів у квітні-травні вже курсувала вздовж узбережжя Хорватії і навіть зупинялася у цій країні.

За дивним збігом обставин саме у цей час дружина Медведчука та номінальна власниця усіх його статків - Оксана Марченко - публікувала світлини в Instagram з Хорватії.

Деталі злочину - у розслідуванні Слідство-Інфо.

Як Віктор Медведчук сховав розкішну яхту за 200 мільйонів доларів:

Подпишитесь на наш канал в Telegram и получайте подброку только важных новостей!
Виктор Медведчук Оксана Марченко Санкции Слідство.Інфо Новини Украина
Другое на тему
Поворотний момент для трьох народів - фото 1
Місце злочину – Полтава. Як і чому Україна програла у війні Швеції та Росії
14:39
Італія святкує - фото 1
Збірна Італія обіграла Іспанію та вийшла в фінал Євро 2020
Вчера, 07:17
Вакцина Janssen - вже в Україні - фото 1
В Україні зареєстрували нову вакцину від COVID-19
05 июля, 16:16
Предложение партнеров
Комментарии
Публикации
Поворотний момент для трьох народів - фото 1
Місце злочину – Полтава. Як і чому Україна програла у війні Швеції та Росії
14:39
Кейн шокує українців - фото 1
Казці кінець: Україна їде з Євро 2020
03 июля, 23:50
Танки Вермахту на вулицях Львова - фото 1
Перший день війни: Коли Друга світова прийшла до України
22 июня, 09:30