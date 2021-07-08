Медведчук сховав свою шалено дорогу яхту напередодні санкцій

Медведчука "спалила" дружина / Слідство-Інфо

Ворог України Медведчук проявив "чуйку" та переховав свою елітну яхту, щоб вона не потрапила під санкції. Хоч, не виключається, що того упира хтось попередив.

Віктор Медведчук і переховав свою розкішну п’ятипалубну яхту в нових офшорах.

Порятунок яхти з ліфтом і басейном відбувався якраз тоді, коли Рада національної безпеки та оборони вносила проросійського політика у санкційні списки і арештовувала його майно — з лютого по квітень.

Хронологія "порятунку" яхти

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9 квітня суд арештовує майно Медведчука — яхту, яка заходила в порти тимчасово окупованого Росією Криму. Але це геть не та яхта за 200 мільйонів, а в рази скромніша.

А от яхта за 200 мільйонів у квітні-травні вже курсувала вздовж узбережжя Хорватії і навіть зупинялася у цій країні.

За дивним збігом обставин саме у цей час дружина Медведчука та номінальна власниця усіх його статків - Оксана Марченко - публікувала світлини в Instagram з Хорватії.

Деталі злочину - у розслідуванні Слідство-Інфо.

Як Віктор Медведчук сховав розкішну яхту за 200 мільйонів доларів: