Володимир Зеленський Карантин в Україні Війна на Донбасі Досьє

Медведчук припинив ховатись та пішов до Офісу Генпрокурора на допит

18:47
Медведчук припинив хованки - фото 1
Медведчук припинив хованки / Громадське

Звинувачений у державній зраді зрадник Медведчук нарешті зібрався з силами та прийшов до Офісу генерального прокурора ознайомитися із оголошеною йому напередодні підозрою у державній зраді.

"Мені повідомлення про підозру не вручали, я з нею не знайомий», - сказав Медведчук, відповідаючи на запитання журналістів стосовно суті висунутих обвинувачень.

"Безумовно, ознайомимося з підозрою. Прийдуть адвокати, які професійно захищатимуть», - додав він.

Медведчук заявив, що оголошення підозри і обшуки у його помешканні оцінює як "політичні репресії і незаконне кримінальне переслідування".

За словами Медведчука, 11 травня він відпочивав з сім'єю у сусідній області і вирішив повернутися до Києва, коли дізнався про обшуки і підозру.

"Я не збираюся приховуватися, я готовий захищатися, бо не відчуваю ні у чому своєї вини", - сказав він.

Також Медведчук заявив, що готовий до обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, хоча якимось дивом вважає це порушенням Конституції.

Зрадник на допиті:

Подпишитесь на наш канал в Telegram и получайте подброку только важных новостей!
Виктор Медведчук Офис генерального прокурора государственная измена Новини Украина
Укрінформ
Другое на тему
Нічні обстріли в Ізраїлі - фото 1
Ізраїльтяне та палестинці знову почали вбивати одне одного
08:59
Олігархам приготуватись - їх вже порахували - фото 1
РНБО порахувала українських олігархів, але поки без санкцій
Вчера, 13:27
Шмигаль обіцяє продовження карантину - фото 1
Український карантин продовжать до серпня
10 мая, 20:15
Предложение партнеров
Комментарии
Публикации
Росія під виглядом акції пам'яті героїв Другої світової намагається зберегти свій вплив - фото 1
Побєдобєсіє: Як Росія намагається зберегти вплив в Україні
09 мая, 08:29
На Берлин? - фото 1
Королевство кривых зеркал. День Победы как праздник германофобии в России
08 мая, 17:40
Трагічні сторінки - фото 1
Операція «Вісла» як болюча віха стосунків України та Польщі
28 апреля, 18:15