Медведчук припинив ховатись та пішов до Офісу Генпрокурора на допит

Медведчук припинив хованки / Громадське

Звинувачений у державній зраді зрадник Медведчук нарешті зібрався з силами та прийшов до Офісу генерального прокурора ознайомитися із оголошеною йому напередодні підозрою у державній зраді.

"Мені повідомлення про підозру не вручали, я з нею не знайомий», - сказав Медведчук, відповідаючи на запитання журналістів стосовно суті висунутих обвинувачень.

"Безумовно, ознайомимося з підозрою. Прийдуть адвокати, які професійно захищатимуть», - додав він.

Медведчук заявив, що оголошення підозри і обшуки у його помешканні оцінює як "політичні репресії і незаконне кримінальне переслідування".

За словами Медведчука, 11 травня він відпочивав з сім'єю у сусідній області і вирішив повернутися до Києва, коли дізнався про обшуки і підозру.

"Я не збираюся приховуватися, я готовий захищатися, бо не відчуваю ні у чому своєї вини", - сказав він.

Також Медведчук заявив, що готовий до обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, хоча якимось дивом вважає це порушенням Конституції.

Зрадник на допиті: