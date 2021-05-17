Медведчук підкорився суду по справі Стуса - правда перемогла

Карма наздогнала Медведчука

Віктор Медведчук, який нині перебуває під домашнім арештом у справі про держзраду, відмовився від касаційної скарги на рішення апеляційного суду щодо книги «Справа Василя Стуса». Таким чином правда перемогла і крапку у тривалому судовому процесі нарешті поставлено.

Позитивні новини повідомив за допомогою соцмереж журналіст Вахтанг Кіпіані.

«Є гарна новина. Маємо документальний доказ, що нєкто Медведчук не подав касаційну скаргу на рішення апеляційного суду щодо книги "Справа Василя Стуса". Отже, крапку іменем України поставлено. Лояльний КГБ екс-адвокат не отримав бажаного – ні заборони книги "в будь-який спосіб на будь-якій території", ні жодних вилучень з моїх текстів, ні спроби отримати фактичне вето на згадування свого імені в контексті розправ над українськими поетами Стусом і Литвином», – написав Кіпіані у Facebook.

Кіпіані подякував адвокатові В'ячеславу Якубенку, «який знайшов всі потрібні аргументи для суду», а аткож Євгену Захарову та Харківській правозахисній групі за підтримку його представника в суді.

Кіпіані додав, що попереду ще рішення суду, яке стосується розміру витрат на правничу допомогу. Також журналіст повідомив, що Медведчук не хоче компенсувати оплату роботи захисників видавництва Vivat, але, схоже на те, що в нього у житті почалася справжня чорна полоса, тому, цілком вірогідно, що даному упирю доведеться заплатити ще й за це.

Ось так, трохи запіздало, але відновлюється історична справедливіть і працює карма.

Нагадаємо, колишній адвокат Василя Стуса - Медведчук домігся через суд заборони поширення книги Кіпіані, оскільки деякі фрази та формулювання в ній нібито «порушують честь та гідність». У жовтні 2020 року суд із цим погодився. Видавництво Vivat тоді назвало позов Медведчука спробою прямого тиску на свободу слова в Україні. Але автор книги Кіпіані подав апеляцію і виграв її.