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МастерШеф Профессионалы 3 выпуск 18 - смотреть онлайн Финал - 5.06.2021

Вчера, 14:28
МастерШеф Профессионалы 3 выпуск 18 - смотреть онлайн Финал - фото 1
МастерШеф Профессионалы 3 выпуск 18 - смотреть онлайн Финал / СТБ

Финал на “МастерШеф. Профессионалы-3” на СТБ! В субботу, 5 июня, судьи назовут имя победителя третьего сезона знаменитого кулинарного проекта. Кто же победит и получит миллион гривен решит последняя битва! Все подробности - на БЕЗ ТАБУ.

В финал 3 сезона прошли п5 самых сильныйх профи сезона -— Витя, Эля, Коля, Влад и Лиля -— но лишь трое из них получат право презентовать свои коронные блюда в суперфинале и побороться за победу на проекте.

“Позади долгий путь, и остался последний рывок к месту в суперфинале, а затем — к победе. Настоящий победитель перед решающей битвой должен провести работу над ошибками, исправить их и доказать, что огрехи, допущенные ранее — случайность”, — объявят судьи.

Пятерка лучших профи заново пройдет испытания, которые стали для них провальными в течение сезона — счетчик энергии и воды, фото ребусы, переосмысление классических блюд из простых продуктов, копирование предметов и кулинарная география.

МастерШеф Профессионалы 3 выпуск 18 - смотреть онлайн Финал - 5.06.2021:

Кто докажет свою уникальность и станет победителем третьего сезона — узнаем в субботу на СТБ!

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МастерШеф Профессионалы Эктор Хименес-Браво Владимир Ярославский Ольга Мартыновская Шоубіз МастерШеф
БЕЗ ТАБУ
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