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МастерШеф Профессионалы 3 - смотреть онлайн выпуск 17 - 29.05.2021

16:39
Стелла Клименко завершила борьбу за шаг до финала - фото 1
Стелла Клименко завершила борьбу за шаг до финала / СТБ

В субботу, 29 мая, в 19-00 на СТБ стартовал 17 выпуск кулинарного шоу МастерШеф Профессионалы 3. Кто покинул шоу за шаг до финала - читайте на БЕЗ ТАБУ.

В 17-м выпуске “МастерШеф. Профессионалы-3” на СТБ определилась пятерка самых сильных кулинаров сезона. Кто покинул проект за шаг до финала читайте в материале.

В последней битве черных судьи шокировали новостью — Стелла не сможет продолжать борьбу в проекте по состоянию здоровья. Однако это никак не отменяло битву, в которой приняли участие — Эля, Виктор и Николай. Они пробовали соединить искусство диорамы с кулинарией. У каждого была своя тематика, основана на культовых кинолентах — “Пятый элемент”, “Интерстеллар” и “Звездные войны”. На каждой из инсталляций не хватало одного самого главного объекта — планеты. Именно ее и нужно было приготовить профи.

Эле досталась планета Земля. Она приготовила десерт из нескольких видов крема, с двумя видами кули, шоколадного бисквита с миндалем. Элеонора превосходно поработала с цветами и вкусами, а визуально блюдо так понравился Эктору, что он даже не хотел его рушить.

Витя подал Огненную планету, которая идеально вписывалась в инсталляцию. Профи сделал невероятно вкусные чипсы из печеного перца с клубникой и имбирем, а саму сферу из мусса с орехами, компоте из свеклы и кули из смородины, бисквита, пропитанного в сиропе из имбиря и розмарина. Десерт получился очень нежным и изысканным и восхитил всю судейскую тройку.

Коля приготовил Звезду смерти из “Звездных войн” с муссом из белого шоколада и мяты, желе из малины и чили, бисквита с цедрой лайма, пропитанного кофе с бренди и глазурованного в белом шоколадом. Они приложил много усилий, чтобы воссоздать форму и концепцию сферы. Сфера получилась очень хрустящей, легкой, а если бы Дарт Вейдер попробовал его —он бы точно перешел на светлую сторону.

Все профи в черных фартуках великолепно справились с заданием и судьи огласили список финалистов. За победу продолжат бороться — Элеонора, Николай, Виктор, Лилия и Владислав.

МастерШеф Профессионалы 3 - смотреть онлайн выпуск 17 - 29.05.2021:

Кто же станет победителем третьего сезона — узнаем в следующую субботу на СТБ!

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