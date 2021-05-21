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МастерШеф Профессионалы 3 - смотреть онлайн выпуск 16 - 2.05.2021

Вчера, 16:20
МастерШеф Профессионалы 3 - смотреть онлайн выпуск 16 - 2.05.2021 - фото 1

В субботу, 22 мая, начиная с 19-00 в 16 выпуске на «МастерШеф. Профессионалы»-3 профи будут кормить семью звезды ТикТок и «Хата на тата» - Русланиуса. Все подробности нового выпуска кулинарного шоу - на БЕЗ ТАБУ.

Участники «МастерШеф. Профессионалы»-3 на СТБ кормили и звезд шоу-бизнеса, и рестораторов, и лучших шеф-поваров, и даже самых требовательных гостей. В грядущем выпуске впервые на кухне легендарного шоу появится блогер-сенсация и звезда «Хата на тата» — Русланиус!

Впервые на кухне «МастерШеф. Профессионалы» появятся звезды проекта «Хата на тата» — семья Ковтун! Глава семейства Русланиус — блогер-миллионник с армией поклонников в соцсети ТикТок. Под коробками участники найдут ингредиенты, которые они должны использоваться в каждом блюде — куриное филе, яйца, лук, морковь, чеснок и другие простые продукты, которые легко найдутся в холодильнике любого украинца.

«Вам нужно будет угодить каждому члену семьи и приготовить для папы брутальное и калорийное блюдо, для мамы — легкое и диетическое, детям — сытный и полезный обед в школу, а также романтический ужин для родителей. Конечно, лишь из ингредиентов под коробками. Вы должны доказать, что даже из таких простых продуктов можно приготовить бесконечное количество изысканных блюд ресторанного уровня», — объявят судьи.

МастерШеф Профессионалы 3 - смотреть онлайн выпуск 16 - 2.05.2021:

Почему же Русланиус захочет принять участие в следующем сезоне, и чье блюдо лишит семейства дара речи — узнаем на СТБ!

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МастерШеф Профессионалы Эктор Хименес-Браво Шоубіз МастерШеф
БЕЗ ТАБУ.
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