МастерШеф 10 - смотреть онлайн 10 выпуск - 7.11.2020

МастерШеф 10 - чем удивит 10 выпуск

В субботу, 7 ноября, на СТБ стартует новый выпуск кулинарного шоу МастерШеф 10. Все подробности десятого выпуска - на БЕЗ ТАБУ.

Умения быстро реагировать и креативно мыслить - бесценны для каждого кулинара. Судьи «МастерШеф»проверят находчивость участников в 10 выпуске шоу с помощью ребусов.

На кухне «МастерШеф» кулинары-аматоры будут отгадывать блюда, зашифрованные в изображениях. Избежать черных фартуков смогут не только наиболее находчивые, но и смелые.

«На доске вы увидите картинки-ребусы, с помощью которых должны угадать блюдо. Первая картинка наименее раскрывает подробности блюда, но каждая последующая дает все больше и больше подсказок. Если вы не сможете отгадать изображение, то это право переходит к другой команде. И так до тех пор, пока одна из команд не забронирует приготовление», - объявит Эктор Хименес-Браво.

Однако только в конце конкурса кулинары-аматоры узнают, правильное ли блюдо они готовили. Одна из команд уверенно забронирует блюдо, увидев лишь флаг Израиля и мясорубку! Какие блюда зашифрованы в фото кардинала Ришелье, флаге Новой Зеландии и почему Эктор будет читать на арабском - узнаем завтра в 19:00 на СТБ.

МастерШеф 10 - смотреть онлайн 10 выпуск - 7.11.2020: