Маріонетка Путіна переміг на виборах президента Сирії
Путін схвалює / Гетті Іміджес
Чинний президент Сирії Башар Асад, який є маріонеткою Путіна, переміг на виборах глави держави, переобравшись на черговий семирічний термін.
Вибори проходили на підконтрольній військам Асада та російським окупантам територіях, а тому результат був передбачуваний.
Асад набрав 95,1% голосів виборців (13,5 мільйона чоловік). Двоє суперників диктатора, кандидат від внутрішньої опозиції Махмуд Мараі і депутат соціалістичної партії Абдулла Шаллум Абдулла набрали по 3,3 і 1,5% голосів відповідно.
Всього в голосуванні взяли участь 14,2 мільйона сирійців. Явка на виборах склала 78%.
Башар Асад очолює Сирію з 2000 року. На посту президента він змінив свого батька Хафеза Асада, який керував країною з 1971 року.
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