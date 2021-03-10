Майже Чебурнет: Росіяни почали офіційну атаку на Twitter та здуру побанили всіх

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Російські цензори з "Роскомнадзору" заявили про початок репресій проти технологічних гігантів - росіяни почали уповільнювати роботу Twitter в своїй країні, уперше застосувавши так званий "закон про суверенний Рунет".

Цензор вжив заходів для первинного уповільнення швидкості роботи соціальної мережі Twitter у Росії на 100 відсотках мобільних і 50 відсотках стаціонарних пристроїв.

Все це робиться під приводом "захисту російських громадян і примус інтернет-сервісу до виконання законодавства на території Російської Федерації".

Пояснюють такий зухвалий крок росіяни тим, що Twitter нібито у період з 2017 року "не знищується контент, який схиляє неповнолітніх до вчинення самогубств, який містить дитячу порнографію, а також інформацію про використання наркотичних засобів". Загальна кількість таких дописів, за даними російського відомства, перевищує 3 тисячі.

У "Роскомнадзорі" також пригрозили корпорації Twiiter посиленням заходів аж до блокування, якщо вона "продовжить ігнорувати закон".

Водночас користувачі Інтернету в РФ і за кордоном в середу повідомляють, що сайти ряду органів влади РФ, зокрема уряду, Роскомнагляду, Слідчого комітету, Державної думи, перестали відкриватися.

Користувачі сервісу Downdetector інформують про збої в роботі одного з найбільших російських провайдерів - "Ростелекому". У самій компанії пояснили це проблемами з обладнанням, стверджуючи, що проблеми не пов'язані з рішенням Роскомнагляду уповільнити роботу Twitter.

Наразі це все дуже нагадує події 2018 року, коли російські цензори намагались заблокувати Telegram, а підсумку зупинили роботи майже всієї мереєі інтернет в своїй нещасній країні.