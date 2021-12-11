Магнус Карлесен розніс росіянина та захистив титул Чемпіона світу

Магнус Карлесен - великий чемпіон

Цієї п'ятниці достроково завершився матч за світову шахову корону. Норвежець Магнус Карлесен очікувано та ефектно захистив свій титул короля.

Суперником норвежця був росіянин Ян Нєпомнящій, що мав непогану статистику проти чемпіона.

Матч проходив в Дубаї та складався з 12 партій.

Чемпіон та претендент почали дуже обережно та перші партії звели до нічиєї, при цьому росіянин подекуди мав шанси, але вирішив не ризикувати.

Надалі слово взяв Карлесен - він своїм шансом скористався на всі 100%. Магнус в 7-й партії ефектно реалізував всі помилки суперника та здобув першу перемогу. Ця партія стала історичною, адже тривала рекордний час - понад 7 год. Карлесен в ендшпілі мав ладью та прохідних пішаків, а росіянин - ферзя. За 136 ходів чемпіон довів свою компетенцію.

Надалі Нєпомнящій посипався та почав програвати одну партію за іншою.

11-а партія стала останньою - гросмейстери розіграли класичну італійську партію, проте, "тихою" вона не стала. На 23-му ході росіянин грубо помилився, та був битий. Дурнуватий хід пішкою на g3 став фатальным. Карлесен легко реалізував перевагу та довів партію та весь матч дор перемоги.

Таким чином, Магнус Карлесен з результатом 7,5:3,5 достроково захистив свій титул, яким володіє з 2013 року.