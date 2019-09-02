Магнитные бури в сентябре 2019 в Украине: Прогноз и советы

Магнитные бури в сентябре - прогноз оптимистичен

Шикарные новости для всех метеозависимых людей. В сентябре 2019 серьезных магнитных колебаний не будет.

А потому, если вы читаете эту статью сейчас - знайте, в сентябре вам нечего переживать из-за магнитных бурь, а все самое страшное - позади.

Единственная более-менее значимая магнитная буря первого месяца осени 2019 пришлась на 1 сентября (уровня G2). И уже стала историей. В понедельник, 2 сентября, возможны остаточные явлени, однако активность солнца пойдет на спад - а с ней - и магнитные колебания.

Магнитные бури в сентябре 2019

По прогнозам экспертов, сентябре 2019 больше не предвидится вспышек на Солнце, поэтому сильных магнитных бурь не будет.

Незначительные магнитные колебания возможны 2, 22, 23 и 30 сентября. При этом геомагнитные колебания достигнут 5 баллов и в интенсинвную бурю не перерастут (как было в воскресенье, 1 сентября).

Хотя наука и не очень охотно признает влияния магнитных бурь на организм человека, списывая все на психо-соматические реакции, следует признать, что это не выдумки и метеозависимость существует. Правда, не у такого большого числа людей, как многие считают. Медики уверены, что погода не влияет на боль в спине и суставах. Однако неофициально допускается, что если у человека слабый иммунитет либо есть предрасположенность к какому-то заболеванию, есть риск ухудшения самочувствия. В этом случае советуют выполнить ряд простых рекомендаций.

Магнитные бури - как сохранить здоровье

Исключить из еды сахар и соль, жирную или жареную пищу. Не пить алкоголь. Употреблять больше воды, зеленого чая, компота и морса;

Отрегулировать часы бодрствования и сна. Лучше ложиться спать около 22:00 - 23:00, во время сна проветривать комнату. Во время работы также по возможности можно делать перерывы, позволить себе послеобеденный сон;

Физические нагрузки лучше ограничить или перенести занятия спортом на другой день;

Проводить больше времени на свежем воздухе (благо, в сентябре 2019 погода для этого идеальная);

Контролировать эмоции, успокаивать себя;

Ограничить использование смартфонов, компьютеров (если получится).