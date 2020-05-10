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Магия цифр: СБУ на День победы схватила поджигателей синагоги

Вчера, 19:30
Поджигатели найдены - фото 1
Поджигатели найдены / СБУ

На этом совпадения не заканчиваются, ведь попытка поджога синагоги в Херсоне была предпринята 20 апреля 2020 - на день рождения Гитлера.

Пресс-служба СБУ отчиталась о своих успехах в деле поимки неадекватных последователей Гитлера, пытавшихся поджечь синагогу в Херсоне 20 апреля 2020 года

9 мая СБУ и нацполиция задержали двух молодчиков, которые идентифицировали себя как последователей нацистской идеологии.

Оказалось, что два недоумка решили с помощью поджога синагоги отметить именины идеолога нацизма - ночью 20 апреля они швырнули в здание две бутылки з коктейлем молотова, однако в силу криворукости лишь незначительно повредили фасад.

При этом, конечно, попали на камеры. Так, собственно, их и поймали. Правда, лишь спустя три недели, зато под юбилей.

Видер с камер наблюдения:

“Оперативники СБУ идентифицировали поджигателей, несмотря на некачественный запись камер наблюдения. Оба злоумышленника задержаны 9 мая, при попытке осуществить новые провокации в день семьдесят пятой годовщины Победы над нацизмом”, - говорится в бодром рапорте пресс-службы СБУ.

Теперь поджигателям предстоит проверить свою преданность иделалам Третьего Рейха в тюрьме.

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