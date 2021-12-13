Люстра для дома: конструкция и параметры выбора

22:42 13 декабря,

В каждом доме и больших квартирах есть комнаты, в которых принимают гостей. Эти помещения хозяева стремятся сделать самыми красивыми. В них обязательно присутствует такой осветительный прибор, как люстра.

Она отличается не только внешне красивым дизайном, но и приличными размерами, качественным и равномерным освещением. Выбирая люстру, нужно учитывать немало важных параметров, о которых следует узнать подробнее.

Конструктивные элементы изделий

Люстра в понимании современного человека — это что-то большое и красивое, но на практике такое название применяется и для компактных изделий. В каталоге ЭГЛО можно увидеть, что такие приборы бывают разных видов, а отличаются они от обычных потолочных светильников и подвесов использованием большого количества источников света. Составными элементами таких изделий являются:

Основание. Представляет собой чашу, к которой крепятся остальные элементы устройства. Оно также предназначено для скрытия крепления и проводов, фиксации люстры к потолку. Каркас. Соединительная часть между основанием и плафонами. Каркас может отсутствовать, что зависит от конструкции осветительного прибора. Плафон. Основной декоративный элемент, который является отражателем света. С его помощью также создается направленный луч. Патрон. Устройство для подключения источника света. Изделия бывают разных типов, поэтому важно учитывать особенности патрона.

Люстры, в зависимости от их конструкции, могут оснащаться лампочками (зачастую встроенными светодиодными элементами) или поставляться без них. Кроме того, некоторые приборы дополнительно имеют блок питания, дистанционный пульт управления, диммер и прочие элементы, наличие которых зависит от конфигурации изделия.

Основные параметры выбора люстры для гостиной

Один из основных критериев, который нужно учитывать, — тип конструкции. Люстры бывают подвесного и потолочного типов. Подходящий вариант следует выбирать на основании высоты потолков в доме. Если они низкие, тогда подойдут только модели потолочного типа. Подвесные люстры отличаются массивными размерами, а в качестве соединения между основанием и плафонами может использоваться цепь или стальной трос.

Крепление люстры к потолку осуществляется разными способами. Для этого применяется разновидность кронштейна — крюк, а также планка. Обычно изделия подвесного типа фиксируются на крюке, а все остальные варианты монтируются с помощью специальной металлической пластины, предварительно закрепленной на потолке.

Выбирая подходящий вариант, следует обратить внимание на такую важную особенность, как материал изготовления. Сегодня такие устройства производятся из разных материалов: пластика, стекла, хрусталя, металла, дерева, текстиля, бумаги. Какой вариант лучше выбрать, зависит от разных факторов:

дизайна помещения;

предпочтения покупателей;

эксплуатационных качеств (наличие маленьких детей, частота проведения уборки и т. п.).

На стоимость осветительного прибора влияет тип используемых материалов. Самыми дорогими являются люстры с хрустальными элементами.

Еще одним немаловажным параметром выбора люстры считается форма и общий вид плафонов. Они классифицируются на два основных типа: открытые и закрытые. Закрытые встречаются крайне редко, поэтому наиболее популярными являются открытые плафоны, отличающиеся возможностью быстрой замены источников света. Плафоны на приборе могут вовсе отсутствовать, но для таких изделий рекомендуется выбирать специальные виды декоративных лампочек.

Определившись с конструктивными особенностями, следует обратить внимание на технические параметры, а именно: мощность, тип патрона для ламп, световой поток и температуру свечения (для моделей со встроенными светодиодами).