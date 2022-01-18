Лунный рыцарь - дата выхода, сюжет, актеры и роли сериала

Лунный рыцарь - скоро на экранах

18 января Marvel и Disney предъявили на суд общественной трейлер своего нового сериала про старого героя - Лунного рыцаря. За несколько часов ролик посмотрели пять миллионов раз. "Лунный рыцарь" запустит 4 фазу Marvel.

Дата выхода

Премьера сериала уже совсем скоро - 30 марта 2022 года.

Актеры и роли

Главную роль сыграл резидент другой вселенной Disney - "Звездных войн" - Оскар Айзек.

Его антагониста сыграл Итан Хоук («Гаттака», «Тренировочный день»).

Шоураннером выступает Джереми Слейтер, работавший над «Академией Амбрелла».

Постер

Трейлер

Лунный рыцарь 2022 - смотреть онлайн

Сюжет

Трейлер сериала фокусируется на мирной жизни Стивена Гранта — это одна из личностей Лунного рыцаря. Судя по всему, он забыл свою прошлую жизнь — жизнь наёмника и бывшего морпеха Марка Спектора. И теперь слышит её отголоски во снах. Но вскоре призраки прошлого настигают героя — и рано или поздно ему придётся снова надеть костюм Лунного рыцаря.

Спектор когда-то работал в спецслужбах и участвовал в военных операциях, пока однажды в Египте его едва не убили. Марк выжил и стал проводником силы египетского бога луны Хонсу. Теперь, надев маску, он вершит правосудие как Лунный рыцарь.