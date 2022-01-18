Казахстан Війна на Донбасі Досьє

Лунный рыцарь - дата выхода, сюжет, актеры и роли сериала

09:41
Лунный рыцарь - скоро на экранах - фото 1
Лунный рыцарь - скоро на экранах

18 января Marvel и Disney предъявили на суд общественной трейлер своего нового сериала про старого героя - Лунного рыцаря. За несколько часов ролик посмотрели пять миллионов раз. "Лунный рыцарь" запустит 4 фазу Marvel.

Дата выхода

Премьера сериала уже совсем скоро - 30 марта 2022 года.

Актеры и роли

Главную роль сыграл резидент другой вселенной Disney - "Звездных войн" - Оскар Айзек.

Его антагониста сыграл Итан Хоук («Гаттака», «Тренировочный день»).

Шоураннером выступает Джереми Слейтер, работавший над «Академией Амбрелла».

Постер

Лунный рыцарь - дата выхода, сюжет, актеры и роли сериала - фото 210179

Трейлер

Лунный рыцарь 2022 - смотреть онлайн

Сюжет

Трейлер сериала фокусируется на мирной жизни Стивена Гранта — это одна из личностей Лунного рыцаря. Судя по всему, он забыл свою прошлую жизнь — жизнь наёмника и бывшего морпеха Марка Спектора. И теперь слышит её отголоски во снах. Но вскоре призраки прошлого настигают героя — и рано или поздно ему придётся снова надеть костюм Лунного рыцаря.

Спектор когда-то работал в спецслужбах и участвовал в военных операциях, пока однажды в Египте его едва не убили. Марк выжил и стал проводником силы египетского бога луны Хонсу. Теперь, надев маску, он вершит правосудие как Лунный рыцарь.

Подпишитесь на наш канал в Telegram и получайте подброку только важных новостей!
Лунный рыцарь Оскар Айзек Marvel Disney+ Шоубіз Новости сериалов
Другое на тему
Окупанти вдаються до нових провокацій - фото 1
Росія почала евакуювати сім'ї дипломатів з України
09:29
Диктатор у своєму репертуарі - фото 1
Лукашенко звинуватив Україну в стягуванні сил до кордону
Вчера, 15:48
Всі на суд - фото 1
За яку саме зраду судитимуть Порошенка - деталі справи
Вчера, 12:03
Предложение партнеров
Комментарии
Публикации
Человек, сумевший перехитрить "русский мир" - фото 1
Ловушка Маннергейма: Как Финляндия перехитрила СССР в безвыигрышной вроде бы ситуации
30.11.2021, 14:10
Страшні часи - фото 1
Ті, що танцюють на кістках. Про маловідомі сторінки українських голодоморів
27.11.2021, 10:45
Злочини без строку давності - фото 1
Схід та захід не разом: Як Кремль ламав через коліно Західну Україну
02.11.2021, 08:50