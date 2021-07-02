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Лукашенко перекрив кордон з Україною

22:18
Лукашенко загрався - фото 1
Лукашенко загрався

Білоруський диктатор Олександр Лукашенко в п'ятницю, 2 липня, доручив прикордонним військам повністю перекрити кордон з Україною.

«Величезна кількість зброї надходить з України в Білорусь. Тому я доручив прикордонним військам повністю перекрити кордон з Україною», - заявив Лукашенко.

Також він зазначив, що в цей час виявлено створені «сплячі» терористичні осередки, так звані загони самооборони. Мета цих осередків, за словами Лукашенка, нібито насильницька зміна влади в «день ікс».

"Вони самі поки не знають, що це за день ікс: до нього треба підвести наш народ", - передає його слова агентство.

3 липня Білорусь святкує День Незалежності. Можливо, старий параноїк просто вирішив пограти м'язами напередодні свята.

Нагадаємо, наразі Україна припинила авіасполучення з Білоруссю через викрадення опозицінера Романа Протасевича. Після цього Лукашенко пустився берега й віддав наказ "мочити" Україну в своїх ЗМІ.

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УНІАН
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