Лукашенківський суд дав по 2 роки колонії журналісткам за стрім

Лукашенко знущається над людьми / Белсат

У Білорусі, де владу утримує узурпатор Лукашенко, місцевий "суд" два по два роки колонії вом журналісткам. Їх провина полягала в тому, що вони виконували свою роботу й вели стрім з протестних акцій.

Катерина Бахвалова і Дарина Чульцова, які є журналастками польського каналу "Белсат", протягом п'яти годин вели стрім з квартири будинку на площі, показуючи в прямому ефірі, як біля меморіалу Роману Бондаренко (убитого силовиками, вірними режиму Лукашенка) збираються люди і як їхзатримують силовики.

Катерині і Дарії були пред'явлені звинувачення за статтею "Організація і підготовка дій, що грубо порушують громадський порядок, або активна участь в них".

Журналісток затримала 15 листопада 2020 року під час стріму. Обидві жінки категорично відкидають звинувачення в тому, що нібито керували людьми під час прямої трансляції, посилаючись на те, що на "площі Змін" був відключений мобільний інтернет, а тому учасники акції не могли дивитися ефір "Белсату". Втім, суд до цих аргументів не прислухався.

Правозахисники визнали обох журналісток політичними в'язнями.