Луганщина буде горіти і в майбутньму році: тендер відмінили!

ДСНС Луганської та Донецької областей не отримують нову техніку до початку пожежно-небезпечного сезону, якщо вже зараз ДСНС не проведе переговорну процедуру з закупівлі пожежно-рятувальної техніки!

Якщо ДСНС знов будуть чекати час на проведення тендеру, то техніка буде у жовтні-листопаді 2021 року – наприкінці пожежно-небезпечного сезону.

У 2020 році на Луганщині сталося 3 великі пожежі: у липні, серпні та, найбільша, у вересні.

Вереснева пожежа забрала життя 11 людей, знищила 20000 га лісу та 400 будинків.

Вона розпочалась 30 вересня. Вогонь швидко розповсюджувався через сприятливі погодні умови – були посуха та сильний вітер. Гасити це стихійне лихо, окрім пожежників з Луганської області, приїхали підрозділи з Донецької, Харківської, Дніпропетровської та інших областей.

Чим гасили? А тим, що є: переважна більшість пожежних машин були виготовлені ще за часів СРСР. Їх середній вік складає 30-40 років.

На тлі цього 2 жовтня в Луганську область приїхав прем'єр-міністр і заявив, що для Луганської та Донецької області придбають 30 сучасних пожежних машин.

Вогонь більш-менш вдалося локалізувати 10 жовтня. І ДСНС України з гордістю розповіли про відведення підрозділів, і про те, як їх вітали мешканці Сєверодонецьку.

Ще за декілька днів рятувальників нагородили. Як зрештою виявилось, це максимум того, на що були спроможні керівники. Жодної розробки превентивної стратегії на майбутнє, роботи над помилками або оновлення матеріально-технічної бази.

Натомість гасити луганщину та донеччину знову нічим!

Тендер на нові пожежні машини, які обіцяв Денис Шмигаль, спочатку оголосили, а потім СКАСУВАЛИ. Хоча ці машини конче необхідні – вони мають 8 тонн води проти лише 2,5 тонн для автомобілів, якими сьогодні користуються рятувальники!

Виникає питання, що буде з Луганщиною у наступному році? Прикривати прорахунки чиновників знову приїдуть рятувальники зі всієї України на старих пожежних машинах.

Так не може продовжуватися! Ми на Луганщині вже заплатили занадто високу ціну: ми втратили 11 громадян, були знищені цілі села та згоріли наші ліси.

Народний депутат Сергій Шахов вимагає від прем’єра та Президента виконати те, що влада пообіцяла людям – забезпечити Луганську та Донецьку області пожежними автомобілями!