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Лучший тип подъемника для СТО: какой выбрать

28 октября, 21:02
Лучший тип подъемника для СТО: какой выбрать - фото 1

Спрос на услуги квалифицированных автомехаников увеличивается. Открытие автосервиса — перспективное направление для развития. Понятно, что этот проект требует вложений: помещение с удобной локацией, наём персонала, получение разрешений, подвод коммуникаций.

Львиную долю расходов составляет покупка оборудования. Чтобы максимально повысить эффективность и скорость техобслуживания, понадобятся подъемники для СТО, которые представлены в широком разнообразии типов: ножничные, одно- или четырехстоечные, плунжерные, с платформой или лапами подхвата, с гидравлическим или электромеханическим приводом. На какой же разновидности остановить выбор?

Как выбрать автоподъемник для СТО: советы экспертов

Прежде всего, отталкиваются от специализации автомастерской. Если занимаетесь шиномонтажом, подвеской, регулировкой развал-схождения и балансировкой, лучше выбирать платформенные подъемники с дополнительными траверсами для вывешивания колес и комплектами для развал-схождения. В компании «Автомеханика», которая поставляет оборудование для СТО от ведущих европейских производителей, предложат следующие типы автоподъемников для данных целей:

  • ножничные с регулируемой длиной платформы — идеальный выбор, поскольку авто можно поднимать с вывешенными либо установленными на платформе колесами, а в сложенном состоянии не занимают пространство;
  • плунжерные — наиболее современный вариант, но отличаются ощутимой стоимостью;
  • четырехстоечные — габаритные, но можно использовать для легкового и коммерческого транспорта.

Двухстоечные подъемные устройства с подхватными лапами хороши для проведения ремонтных работ, когда нужен свободный доступ к днищу и шасси. Подъем осуществляется за поддомкратные площадки. Для грузовых автосервисов в каталоге «Автомеханика» представлены колонные мобильные подъемники. Если купить их от четырех до восьми штук, можно обслуживать длинномерные грузовики и пассажирские автобусы на 40-70 мест.

Преимущества брендовых подъемников от «Автомеханика»

Продукция таких европейских брендов, как Rotary Lift, Hofmann, Corghi, AMI, Intertech и прочих, стоит не дешево. Но затраты быстро окупятся благодаря следующим характеристикам:

  • быстрый подъем и спуск;
  • надежная фиксация подвешенного груза;
  • опциональное оборудование в комплекте — люфт-детекторы, тормозные стенды, поворотные круги для сход-развала;
  • безопасность на самом высоком уровне.

Больше информации вы сможете найти на сайте компании «Автомеханика» в Киеве.

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