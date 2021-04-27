Лучший стоматолог в Ирпене – к кому обратиться за профессиональной помощью?

Стоматологу, как и любому другому врачу мы доверяем самое ценное – свое здоровье. Поэтому каждый пациент, приходя на консультацию к специалисту, хочет быть уверен в его профессионализме и умении находить выход из самых нестандартных ситуаций.

В Ирпене есть государственные и частные стоматологические центры, и на текущий момент здесь ежедневно ведет прием более 2-х десятков стоматологов. Кто лучший стоматолог в Ирпене, и куда стоит пойти при возникновении проблем с зубами? Исходя из опыта, мы однозначно рекомендуем Вам посетить клинику «My Smile», в которой консультируют одни из лучших стоматологов во всей Киевской области. Это проверенная клиника с современным оборудованием и отличным сервисом, которая за 3 года помогла сотням людей справиться с самыми разными заболеваниями полости рта.

Какой он – хороший стоматолог?

Многие выбирают специалиста, исходя из совета знакомых или друзей, но на что действительно стоит обратить внимание при выборе стоматолога?

Стоматолог работает по предварительной записи – это говорит о востребованности специалиста, а значит и о хороших результатах лечения;

Научная степень, сертификаты с конференций и дипломы, аккуратно висящие на стене под рамкой – все это дает понять о стремлении доктора развиваться;

Внимание к деталям и умение выслушать во время консультации всегда важны, никто не любит грубиянов;

Соблюдение мер безопасности – профессионал всегда думает о безопасности пациента и своей собственной, работает в перчатках, использует только стерильные инструменты и материалы;

Адекватное лечение – хороший стоматолог всегда попытается сохранить зуб, выбрать самую щадящую тактику лечения, и перейдет к радикальным мерам только в безвыходной ситуации;

Рекомендации – советы по дальнейшему самостоятельному лечению и профилактике рецидива болезни крайне важны. Если доктор «забил» на это, стоит задуматься о его заинтересованности в Вашем здоровье.

Есть ли стоматолог в Ирпене, который соответствует нашим критериям, серьезно относится к работе, регулярно повышает уровень навыков и не навязывает пациентам ненужные дорогостоящие услуги? Давайте разберемся.

К какому стоматологу обратиться в Ирпене?

В рейтинге стоматологий Ирпеня лидирующую позицию уже несколько лет занимает клиника «My Smile». Здесь предоставляют все виды стоматологических услуг и не завышают цены, как, например, в Киеве. В настоящее время в «My Smile» работает целая команда опытных специалистов: стоматолог, хирург-терапевт, ортодонт, детский стоматолог, имплантолог и другие. Клиника активно сотрудничает с зубочелюстной лабораторией и другими учреждениями в тех случаях, когда пациент требует комбинированного лечения.

В «My Smile» ежедневно выполняются самые разные стоматологические процедуры, такие как: удаление зуба, чистка каналов, пломбирование, установка коронок и имплантов, реставрация зубов, создание зубных протезов, установка ортодонтических конструкций и многое другое. Если Вам срочно нужен стоматолог в Ирпене, без сомнений, стоит выбрать «My Smile».