Лучшие сериалы 2021 года по версии IMDb

История Алой ведьмы покорила мир в 2021 году

Главный кинопортал мира - IMDb - выкатил список самых популярных сериалов 2021 года.

Ежегодный топ самых популярных сериалов 2021 года по версии IMDb формируется исключительно по количеству посещений их страниц на сайте и приложении.

Аудитория сайта составляет около 200 миллионов пользователей, и вот что они выбрали.

Лучшие сериалы 2021 года:

«ВандаВижен»

«Локи»

«Игра в кальмара»

«Сокол и Зимний солдат»

«Бриджертоны»

«Ходячие мертвецы»

«Мейр из Исттауна»

«Тень и Кость»

«Кобра Кай»

«Люцифер»

В топ-10 от IMDb есть продукция от Marvel, а также женский хит Netflix - «Бриджертоны», ностальгический «Кобра Кай», серьезный «Мейр из Исттауна», безшабашный "Люцифер" и восставшие из пепла скуки и уныния "Ходячие мертвецы".

Формат топ-10 жесток и многие достойные сериалы 2021 года не попали в него по причине ограниченного числа мест, однако никто не запрещает составить свой рейтинг.