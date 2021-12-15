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Лучшие сериалы 2021 года по версии IMDb

08:53
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История Алой ведьмы покорила мир в 2021 году

Главный кинопортал мира - IMDb - выкатил список самых популярных сериалов 2021 года.

Ежегодный топ самых популярных сериалов 2021 года по версии IMDb формируется исключительно по количеству посещений их страниц на сайте и приложении.

Аудитория сайта составляет около 200 миллионов пользователей, и вот что они выбрали.

Лучшие сериалы 2021 года:

  • «ВандаВижен»
  • «Локи»
  • «Игра в кальмара»
  • «Сокол и Зимний солдат»
  • «Бриджертоны»
  • «Ходячие мертвецы»
  • «Мейр из Исттауна»
  • «Тень и Кость»
  • «Кобра Кай»
  • «Люцифер»

В топ-10 от IMDb есть продукция от Marvel, а также женский хит Netflix - «Бриджертоны», ностальгический «Кобра Кай», серьезный «Мейр из Исттауна», безшабашный "Люцифер" и восставшие из пепла скуки и уныния "Ходячие мертвецы".

Формат топ-10 жесток и многие достойные сериалы 2021 года не попали в него по причине ограниченного числа мест, однако никто не запрещает составить свой рейтинг.

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ВандаВижн Люцифер Ходячие мертвецы Локи Сокол и Зимний Солдат Игра в кальмара Элизабет Олсен Шоубіз Новости сериалов
Мир фантастики
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