Лучшие сериалы 2021 года по версии IMDb
История Алой ведьмы покорила мир в 2021 году
Главный кинопортал мира - IMDb - выкатил список самых популярных сериалов 2021 года.
Ежегодный топ самых популярных сериалов 2021 года по версии IMDb формируется исключительно по количеству посещений их страниц на сайте и приложении.
Аудитория сайта составляет около 200 миллионов пользователей, и вот что они выбрали.
Лучшие сериалы 2021 года:
- «ВандаВижен»
- «Локи»
- «Игра в кальмара»
- «Сокол и Зимний солдат»
- «Бриджертоны»
- «Ходячие мертвецы»
- «Мейр из Исттауна»
- «Тень и Кость»
- «Кобра Кай»
- «Люцифер»
В топ-10 от IMDb есть продукция от Marvel, а также женский хит Netflix - «Бриджертоны», ностальгический «Кобра Кай», серьезный «Мейр из Исттауна», безшабашный "Люцифер" и восставшие из пепла скуки и уныния "Ходячие мертвецы".
Формат топ-10 жесток и многие достойные сериалы 2021 года не попали в него по причине ограниченного числа мест, однако никто не запрещает составить свой рейтинг.
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