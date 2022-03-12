Лучшие пригороды Киева для комфортной жизни

С каждым годом все больше молодых людей выбирают для себя жилье в пригороде, вместо столицы. И не удивительно, ведь небольшие города возле Киева очень быстро развиваются, и цены на недвижимость тут гораздо приятнее.

На сегодняшний день можно выделить 6 самых популярных городов возле столицы. Давайте разберем преимущества каждого из них.

Ирпень

Ближайшая станция метро Академгородок.

Считается самым экологичным пригородом Киева. И не удивительно, ведь Ирпень — как зеленый оазис. На каждом шагу вас ждут парки и скверы с зонами для барбекю. Также в городе есть сосновый лес и большая набережная с велодорожкой и площадками для различных видов спорта (бокс, футбол, баскетбол, воркаут и прочее).

Помимо этого в Ирпене очень развита инфраструктура: школы, детские сады и всевозможные секции для детей, супермаркеты, кафе и рестораны, салоны красоты и спортзалы.

Плюс хорошая транспортная развязка. Комфортная скоростная электричка, которая довезет вас до метро Святошин, маршрутки до метро Академгородок, Минская и Оболонь.

Вышгород

Ближайшая станция метро Героев Днепра.

Главная особенность Вышгорода — это близость к Киевскому морю, Днепру и Десне. Также Вышгород славится красивыми природными пейзажами. Инфраструктура города активно развивается. Есть много магазинов и супермаркетов, детских садов и школ. Правда, зоны досуга неразвиты, но эта ситуация постепенно меняется.

Вишневое

Ближайшая станция метро Житомирская.

Вишневое — относительно молодой городок. В городе хорошо развита инфраструктура: транспортные развязки, салоны красоты, спортзалы, магазины, супермаркеты, кафе и рестораны. Правда, в Вишневом всего 4 общеобразовательные школы, 7 детских садов и несколько частных центров детского развития.

Буча

Ближайшая станция метро Академгородок.

Основные преимущества Бучи, среди других городов — это развитая социальная инфраструктура (образование, наука, культура, здравоохранение), транспортная развязка и природа. В городе есть большой лесопарк, озера и скверы для прогулок.

Бровары

Ближайшая станция метро Лесная.

В городе есть хвойный парк, зоны для выгула собак, теннисные корты и спортивные площадки. Также, развитая инфраструктура: частные клиники, магазины и супермаркеты, салоны красоты и спортзалы. Правда, есть сложность с местами для парковки — специально отведенных парковок не так уж много даже возле новостроек.

Боярка

Ближайшая станция метро Ипподром.

В Боярке хорошо развита социальная инфраструктура — в городе много детских садов, образовательных школ, гимназия, спортивная школа, школа искусств, центр детского творчества, музыкальная школа, музей и бассейн.

Конечно, выбирая город для жизни, особое внимание стоит уделить и выбору недвижимости. В быстроразвивающихся пригородах Киева множество застройщиков, предлагающий огромный выбор жилья по различным ценам. Например, квартиры в Ирпене купить можно в Строительной группе Синергия. Это надежный застройщик, который строит ЖК на рынке недвижимости уже 11 лет. У вас будет огромный выбор квартир с различными планировками: одно-, двух-, трехкомнатные, двухуровневые, с лоджиями и террасами.

На сегодняшний день пригород — идеальное место для жизни. Вам нужно только определиться с городом, выбрать застройщика и ЖК, в котором вы хотите приобрести квартиру и идеальную для себя планировку.