Лучшие подарки на новоселье: блендер, робот-пылесос и другие полезные презенты

Новоселье — знаменательное событие, в честь которого принято дарить подарки. Идей — сотни: от миниатюрных блендеров-смузимейкеров до необычных ваз или статуэток.

Лучше дарить функциональную технику. Она в новом жилище точно не будет лишней.

Какие именно гаджеты будет приятно получить людям, только что въехавшим в новое жилье?

Блендер

У блендера много функций, поэтому он и популярен. С его помощью можно готовить блюда разной сложности.

Например, блендер Cecotec подойдет для готовки смузи, крем-супов, детских фруктовых и овощных пюре, полезных десертов (например, мармелада или натурального зефира).

Беспроигрышный вариант на подарок — универсальная модель, которая дополнительно выполняет функции:

измельчителя,

миксера,

картофелемялки.

Вакуумный упаковщик

Вакууматор — удачный сюрприз для человека, у которого все есть. Этот гаджет для кухни покупают не так активно, как те же блендеры и миксеры. Соответственно, вряд ли он окажется среди повторяющихся подарков.

Недооценивать прибор, предназначенный для вакуумной упаковки, не стоит. Он продлевает «жизнь» продуктов, поэтому точно понравится сторонникам концепции разумного потребления.

Дарить вакуумный упаковщик Cecotec однозначно стоит людям, которые любят ходить в походы или часто ездят на дачу.

Гаджет помогает навести порядки не только в домашнем холодильнике, а и в туристическом рюкзаке.

Робот-пылесос

Сейчас ассортимент роботов-пылесосов огромен. Достойные внимания решения доступны во всех ценовых категориях.

Даже если средства на подарок ограничены, можно спокойно найти оптимальный вариант. Тем более, для косметической уборки подойдет даже самый бюджетный девайс.

В любом случае «виновники торжества» будут рады такому подарку, независимо от его стоимости.

Мультиварка

В первое время после переезда сложно находить время на готовку. Облагораживание комнат, уборка, покупка необходимых бытовых мелочей — все эти хлопоты хоть и приятные, но утомительные и времязатратные.

Подаренная мультиварка выручит в суете. Она будет готовить еду сама после простой настройки и «загрузки» чаши.

Электрический чайник

Какое новоселье без чаепития? Торт + электрический чайник — идеальное «комбо». Такой презент подарить не стыдно. К тому же, он пригодится прямо во время празднования. А это — большой плюс.

На роль подарка к новоселью или переезду подходят и многие другие устройства. Например, в жаркое время года можно преподнести друзьям или родственникам вентилятор, а зимой — компактный обогреватель.