Лучшая сигнализация для магазина, или Как "удивить" злоумышленников

Сигнализация дает определенные гарантии безопасности

Правильно выбранная сигнализация может обеспечить безопасность на любом объекте, включая магазины вне зависимости от ассортимента. Она вовремя реагирует на злоумышленников, отпугивает их и одновременно привлекает внимание окружающих, а также передает сигнал охранной компании.

Чтобы охрана магазина выполняла возложенные на нее задачи, необходимо ответственно отнестись к ее выбору.

Разновидности современных сигнализаций

В зависимости от способа передачи сигналов выделяют 3 вида сигнализаций:

Проводные. Сигнал от датчиков к централи поступает по кабелю.

Беспроводные. Передача сигнала осуществляется посредством радиоканала без применения кабелей.

Комбинированные, или гибридные. Сочетают проводную и беспроводную технологии.

Длительное время хороший уровень безопасности обеспечивали только проводные решения, поскольку у беспроводных была слабая защита радиоканала. Кроме того, у них часто терялась связь с датчиками.

Но со временем беспроводные системы сигнализации совершенствовались, поэтому современные решения уже лишены подобных недостатков. Они легко монтируются, передают больше информации и выполняют не только охранные функции. Подобные технологии сегодня широко распространены, а наиболее качественные и надежные из них представлены в компании «ВЕНБЕСТ» https://venbest.ua/ohrana-magazinov/.

Важные критерии выбора надежной сигнализации

В общем виде сигнализация состоит из блока питания, приемно-контрольного прибора, датчиков, оповещателей и манипуляторов. Между ними должна быть обеспечена качественная связь, иначе элементы не смогут выполнять свою прямую функцию. С учетом этого к системе сигнализации предъявляются следующие требования:

Возможность подключения к пульту охраны. В охранных организациях на пульт берут только сертифицированные системы. Если сигнализация имеет возможность подключения к пульту, значит она прошла все испытания и получила сертификат соответствия.

Много каналов связи. Чем их больше, тем выше вероятность оповещения об опасности в нужный момент. Оптимальным считается наличие каналов разного типа: GSM, Wi-Fi, Ethernet. Если будет только один канал, то при глушении его частот сигнализация не сможет передать сигнал.

Наличие резервного аккумулятора. Он гарантирует стабильную работу сигнализации даже при отключении от централизованного источника питания, что способны сделать злоумышленники с целью проникновения в магазин.

Большая дальность сигнала. В реальных условиях заявленная дальность радиосигнала уменьшается из-за препятствий. Поэтому чем больше она будет, тем лучше.

Наличие системы защиты от взлома: шифрование, резервирование канала, оповещение о глушении всех частот.

Не менее важно наличие функции температурной компенсации, которая меняет чувствительность сенсора в зависимости от температурно-влажностных показателей в помещении магазина. Также у системы сигнализации должны быть: