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Лучшая сигнализация для магазина, или Как "удивить" злоумышленников

12:00
Сигнализация дает определенные гарантии безопасности - фото 1
Сигнализация дает определенные гарантии безопасности

Правильно выбранная сигнализация может обеспечить безопасность на любом объекте, включая магазины вне зависимости от ассортимента. Она вовремя реагирует на злоумышленников, отпугивает их и одновременно привлекает внимание окружающих, а также передает сигнал охранной компании.

Чтобы охрана магазина выполняла возложенные на нее задачи, необходимо ответственно отнестись к ее выбору.

Разновидности современных сигнализаций

В зависимости от способа передачи сигналов выделяют 3 вида сигнализаций:

  • Проводные. Сигнал от датчиков к централи поступает по кабелю.

  • Беспроводные. Передача сигнала осуществляется посредством радиоканала без применения кабелей.

  • Комбинированные, или гибридные. Сочетают проводную и беспроводную технологии.

Длительное время хороший уровень безопасности обеспечивали только проводные решения, поскольку у беспроводных была слабая защита радиоканала. Кроме того, у них часто терялась связь с датчиками.

Но со временем беспроводные системы сигнализации совершенствовались, поэтому современные решения уже лишены подобных недостатков. Они легко монтируются, передают больше информации и выполняют не только охранные функции. Подобные технологии сегодня широко распространены, а наиболее качественные и надежные из них представлены в компании «ВЕНБЕСТ» https://venbest.ua/ohrana-magazinov/.

Лучшая сигнализация для магазина, или Как 'удивить' злоумышленников - фото 189663

Важные критерии выбора надежной сигнализации

В общем виде сигнализация состоит из блока питания, приемно-контрольного прибора, датчиков, оповещателей и манипуляторов. Между ними должна быть обеспечена качественная связь, иначе элементы не смогут выполнять свою прямую функцию. С учетом этого к системе сигнализации предъявляются следующие требования:

  • Возможность подключения к пульту охраны. В охранных организациях на пульт берут только сертифицированные системы. Если сигнализация имеет возможность подключения к пульту, значит она прошла все испытания и получила сертификат соответствия.

  • Много каналов связи. Чем их больше, тем выше вероятность оповещения об опасности в нужный момент. Оптимальным считается наличие каналов разного типа: GSM, Wi-Fi, Ethernet. Если будет только один канал, то при глушении его частот сигнализация не сможет передать сигнал.

  • Наличие резервного аккумулятора. Он гарантирует стабильную работу сигнализации даже при отключении от централизованного источника питания, что способны сделать злоумышленники с целью проникновения в магазин.

  • Большая дальность сигнала. В реальных условиях заявленная дальность радиосигнала уменьшается из-за препятствий. Поэтому чем больше она будет, тем лучше.

  • Наличие системы защиты от взлома: шифрование, резервирование канала, оповещение о глушении всех частот.

Не менее важно наличие функции температурной компенсации, которая меняет чувствительность сенсора в зависимости от температурно-влажностных показателей в помещении магазина. Также у системы сигнализации должны быть:

  • защита от ложных срабатываний;

  • несколько способов оповещения о тревогах на выбор;

  • адресность (показывает какое устройство среагировало на атаку);

  • дополнительные функции (датчики дыма, перепада температуры или затопления);

  • наличие мобильного приложения для упрощения контроля;

  • функция удаленного обновления и настройки;

  • поддержка фото- и видеоверификации тревог.

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