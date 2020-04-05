Локи: Сюжет, актеры и дата выхода сериала

Локи - все, что известно про сериал на данный момент, читайте на Без Табу

Один из самых ожидаемых сериалов прямо сейчас - проект "Локи", сольник о древнем скандинавском боге обмана в исполениии великолепного Тома Хиддлстона.

Во время Супербоул-2020 студия Marvel приоткрыла завесу тайны своих будущих проектов. Поработив мир с помошью кино, Marvel теперь готовит экспансию на тв и запускается сразу несколько сериалов про своих супергероев.

Пионерами сериального потока станут три проекта: "Сокол и Зимний Солдат", "Ванда/Вижн" и "Локи". Именно кадры из этих проектов засветили во время самой дорогой рекламной паузы в мире.

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Сюжет сериала

Однако именно "Локи" в уже легендарном ролике было меньше всего. Премьера сериала на стриминговом сервисе Disney+ планировалась на начало 2021 года. Однако пока что шоу, как и другие проекты студии, поставили на паузу из-за пандемии коронавируса - США больше всего пострадали от враждебных микроорганизмов, однако кроме людских жертв был нанесен сокрушительный удар и по киноиндустрии. Если уже готовые фильмы массово переносят на осень, а то и следующий год, то что говорить про проекты, которые пока еще на ранних стадиях производства.

Один из шоураннеров сериала и правая рукая Кевина Файги - Майкл Уолдрон воспользовался вынужденной паузой, чтобы рассказать, чему же будет посвящен первый сезон.

"Я думаю, это борьба за его идентичность, за понимание, кто ты есть, кем ты хочешь быть. Меня притягивают персонажи, которые борются за самоконтроль. Если вы окинете взглядом прошедшие десять лет, на протяжении которых мы знакомы с Локи, то увидите, что в важные моменты жизни он постоянно лишался контроля. Его усыновили и тому подобное — все эти шаги в итоге вылились в злость по отношению к его семье", - говорит шоураннер проекта.

Ничего не понятно, правда? От более приземленных инсайдером известно, что Локи в сериале столкнется с организацией, обеспечивающей порядок в течении времени. Как раз бог обмана с этим всем не очень дружен. События развернутся после истории, рассказанной в "Мстителях: Финал".

Локи - актеры и роли

Том Хиддлстон в роли Локи

в роли Локи Гугу Эмбата-Ро

Оуэн Уилсон

София Ди Мартино

Анжелика Росс

Ричард Э. Грант

Кроме Том Хиддлстона в сериале сыграет Гугу Эмбата-Ро, Оуэн Уилсон, София Ди Мартино, а также актриса-трансгендер Анжелика Росс.

Дата выхода

О переносе премьеры проекта пока официально объявлено не было, а потому ориентируемся на заявленную изначально дату - начало 2021 года.

Сообщается, что у сериала, вернее - его первого сезона, будет шесть серий. График выхода - одна серия в неделю.