Локдаун у Києві триватиме мінімум до 30 квітня

Мер розповів билину про продовження локдауна / Пресслужба Віталія Кличка

Не сподівайтеся віддати дітей до школи чи в садочки раніше 30 квітня 2021 року. Так вирішив мер столиці України Віталій Кличко.

Київська комісія з ТЕБ та НС на засіданні в середу, 14 квітня, продовжила жорсткий карантин у Києві на два тижні - до 30 квітня 2021 року. Про це на онлайн-брифінгу повідомив Київський міський голова Віталій Кличко.

“Оскільки епідемічна ситуація в столиці суттєво не поліпшується, сьогодні вранці комісія з надзвичайних ситуацій міста ухвалила рішення про продовження суворих обмежень в нашому місті на два тижні - тобто до 30 квітня”, - заявив Кличко.

За словами мера, це необхідно, оскільки медична система не впорається з кількістю хворих, а смертей буде ще більше.

“До 30 квітня в місті діятимуть раніше запроваджені обмеження. Залишаються закритими всі школи та дитячі садочки, увесь громадський транспорт - наземний та метро працюватимуть виключно за перепустками, заклади громадського харчування працюватимуть тільки на виніс і доставку. Не працюють продуктові ярмарки”, - наголосив він.

«Я ще раз підкреслю, що керівники установ, підприємств та закладів мають відправити співробітників на дистанційну роботу. Або, кому можливо, надати відпустки», – наголосив Кличко. - Я закликаю всіх поставитися свідомо до ситуації та дотримуватися необхідних правил! Не час бути легковажними! Сьогодні головне завдання – зберегти здоров’я і життя киян, допомогти і нашим медикам впоратися з цією хвилею хвороби. Не нехтуйте своєю безпекою! Маски, дистанція, антисептики, увага до свого здоров’я!».

Які будуть обмеження: