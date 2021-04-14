Володимир Зеленський Принц Філіп Карантин в Україні Війна на Донбасі Досьє

Локдаун у Києві триватиме мінімум до 30 квітня

18:24
Мер розповів билину про продовження локдауна - фото 1
Мер розповів билину про продовження локдауна / Пресслужба Віталія Кличка

Не сподівайтеся віддати дітей до школи чи в садочки раніше 30 квітня 2021 року. Так вирішив мер столиці України Віталій Кличко.

Київська комісія з ТЕБ та НС на засіданні в середу, 14 квітня, продовжила жорсткий карантин у Києві на два тижні - до 30 квітня 2021 року. Про це на онлайн-брифінгу повідомив Київський міський голова Віталій Кличко.

“Оскільки епідемічна ситуація в столиці суттєво не поліпшується, сьогодні вранці комісія з надзвичайних ситуацій міста ухвалила рішення про продовження суворих обмежень в нашому місті на два тижні - тобто до 30 квітня”, - заявив Кличко.

За словами мера, це необхідно, оскільки медична система не впорається з кількістю хворих, а смертей буде ще більше.

“До 30 квітня в місті діятимуть раніше запроваджені обмеження. Залишаються закритими всі школи та дитячі садочки, увесь громадський транспорт - наземний та метро працюватимуть виключно за перепустками, заклади громадського харчування працюватимуть тільки на виніс і доставку. Не працюють продуктові ярмарки”, - наголосив він.

«Я ще раз підкреслю, що керівники установ, підприємств та закладів мають відправити співробітників на дистанційну роботу. Або, кому можливо, надати відпустки», – наголосив Кличко. - Я закликаю всіх поставитися свідомо до ситуації та дотримуватися необхідних правил! Не час бути легковажними! Сьогодні головне завдання – зберегти здоров’я і життя киян, допомогти і нашим медикам впоратися з цією хвилею хвороби. Не нехтуйте своєю безпекою! Маски, дистанція, антисептики, увага до свого здоров’я!».

Які будуть обмеження:

  • залишаться закритими всі школи і дитячі садочки;
  • громадський транспорт – і наземний, і метро – працюватиме за спеціальними перепустками для перевезень працівників підприємств критичної інфраструктури;
  • заклади громадського харчування працюють тільки на виніс чи доставку;
  • не працюватимуть продуктові ярмарки;
  • керівники установ, підприємств та закладів мають відправити співробітників на дистанційну роботу або надати людям відпустки.

 

Подпишитесь на наш канал в Telegram и получайте подброку только важных новостей!
Новини Украина
УНІАН
Другое на тему
Хтось вірить Шойгу? - фото 1
Росія по-дурному пояснила, чому жене війська на кордон з Україною
Вчера, 18:13
Путін не зупиняється - фото 1
Росія нагнала на кордон з Україною 40 тисяч вояків, стільки же - в окупованому Криму
Вчера, 10:09
Гаага чекає - фото 1
Трагедія МН17: Нові докази вказують на злий умисел російських найманців
12 апреля, 11:23
Предложение партнеров
Комментарии
Публикации
Рыжими могут быть не только ирландцы всем своим видом показывает Джессика Честейн - фото 1
День святого Патрика: Топ-10 рыжих звезд Голливуда
17 марта, 17:30
Мить Незалежності - фото 1
Гірська легенда. Історія Карпатської України як приклад незламності
15 марта, 12:10
І мене в сім'ї великій - фото 1
Трагічний символ. Роздуми до дня народження Тараса Шевченка
09 марта, 11:50