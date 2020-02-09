Владимир Зеленский Коронавирус из Китая Оскар 2020 война на Донбассе

Ливни потушили пожары в Австралии - теперь там наводнение

Вчера, 17:00
В Австралии - новая напасть - фото 1
В Австралии - новая напасть

Несколько недель все жители Земли следили за ситуацией с катастрофическими пожарами в Австралии, от которых погибли десятки людей и сотни миллионов диких животных.

Люди не смогли справиться с огненной стихией - и тогда им на помощь пришли сама природа - на континенте пошли дожди, которые потушили лесные пожары на восточном побережье континента.

Как пишет The Washington Post, ливни остановили подобравшийся к Сиднею огонь, который шел по побережью Нового Южного Уэльса 74 дня и выжег за это время 500 тысяч гектаров. От пожара пострадали 312 домов.

Ливни потушили пожары в Австралии - теперь там наводнение - фото 195607

Австралия: из огня да в полымя

Однако радоваться рано - пожары сменились мощным наводнением. Причиной которого стали как раз ливни.

На части восточного побережья за несколько дней осадков выпало больше, чем когда-либо за последние 50 лет. Власти сообщили уже о шести спасательных операциях, связанных с наводнением.

В Новом Южном Уэльсе 9 февраля снова ожидается дождь, а также сильный ветер и аномально высокий прилив.

На северном побережье Австралии 8 февраля прошел тропический циклон, повреждены несколько зданий, точный ущерб устанавливают.

Подпишитесь на наш канал в Telegram и получайте подброку только важных новостей!
Австралия пожар Новости Мир
Без Табу
powered by lun.ua
Другое на тему
Голос країни 10 - смотреть онлайн 4 выпуск - фото 1
Голос країни 10 - смотреть онлайн 4 выпуск - 9.02.2020
Вчера, 23:00
Китайский коронавирус впервые зафиксирован у украинца - фото 1
Китайский коронавирус впервые зафиксирован у украинца
Вчера, 19:00
Китайский коронавирус обогнал по смертности своего предшественника, который лютовал в 2003-м - фото 1
Коронавирус в Китае: число жертв превысило 800
Вчера, 13:00
Предложение партнеров
Комментарии
Публикации
1917 - стоит ли смотреть фильм. Ответ в статье - фото 1
Военная драма 1917: Жуткий Ад одним кадром
03 февраля, 22:00
Викинги - 6 сезон - кто кого сыграл - фото 1
Викинги: Все звезды 6 сезона и Данила Козловский
31 января, 20:00
Баку там'ятає - фото 1
Режисери смерті. Хто створив умови для Чорного січня в Азербайджані
20 января, 11:35