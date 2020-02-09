Ливни потушили пожары в Австралии - теперь там наводнение

В Австралии - новая напасть

Несколько недель все жители Земли следили за ситуацией с катастрофическими пожарами в Австралии, от которых погибли десятки людей и сотни миллионов диких животных.

Люди не смогли справиться с огненной стихией - и тогда им на помощь пришли сама природа - на континенте пошли дожди, которые потушили лесные пожары на восточном побережье континента.

Как пишет The Washington Post, ливни остановили подобравшийся к Сиднею огонь, который шел по побережью Нового Южного Уэльса 74 дня и выжег за это время 500 тысяч гектаров. От пожара пострадали 312 домов.

Австралия: из огня да в полымя

Однако радоваться рано - пожары сменились мощным наводнением. Причиной которого стали как раз ливни.

На части восточного побережья за несколько дней осадков выпало больше, чем когда-либо за последние 50 лет. Власти сообщили уже о шести спасательных операциях, связанных с наводнением.

В Новом Южном Уэльсе 9 февраля снова ожидается дождь, а также сильный ветер и аномально высокий прилив.

На северном побережье Австралии 8 февраля прошел тропический циклон, повреждены несколько зданий, точный ущерб устанавливают.