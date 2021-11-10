Литва слідом за Польщею ввела надзвичайний стан на кордоні з Білоруссю

Лукашенко дестабілізує Європу

Литва 9 листопада стала другою країною Євросоюзу, що запровадила надзвичайний стан на своєму кордоні з Білоруссю і у таборах, де перебувають мігранти, які прибули звідти за наказом Лукашенка.

Парламент у Вільнюсі оголосив про надзвичайний стан, який почне діяти опівночі і триватиме місяць, його мета – не допустити мігрантів до Литви.

Польща вже запровадила надзвичайний стан на кордоні та збільшила кількість солдатів і прикордонників на кордоні до 20 тисяч. Законодавці також схвалили будівництво стіни вартістю 407 мільйонів доларів на східному кордоні країни.

Представник Служби охорони державного кордону Литви Гедрюс Мішутіс, у свою чергу, повідомив, що 9 листопада прикордонники зафіксували близько 170 спроб незаконного перетину кордону між Литвою та Білоруссю. Напередодні було 73 такі спроби.

Польща, Латвія і Литва зіткнулися з міграційною кризою в районах уздовж кордону з Білоруссю влітку цього року. Усі три європейські країни ухвалили рішення про будівництво паркану на кордоні. Режим надзвичайного стану біля кордону запровадили у Польщі. Однак ці заходи не допомагають. Десятки вихідців із Сирії, Іраку та інших країн Близького Сходу продовжують спроби перетнути кордон з боку Білорусі.

ЄС звинувачує режим Олександра Лукашенка в тому, що він перекидає мігрантів із Близького Сходу та Африки до Мінська, а потім відправляє їх до ЄС пішки – у відповідь на санкції, запроваджені Брюсселем у зв’язку із придушенням опозиції його режимом. Лукашенко відкидає звинувачення. Президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн закликала держави-члени запровадити нові санкції проти Білорусі через потоки мігрантів.

Ситуація загострилася вранці 8 листопада – у прикордонному районі Білорусі помітили колону мігрантів, яка йшла до прикордонного КПП «Брузги-Кузниця» і вдень уже впритул підійшла до прикордонного переходу. МВС Польщі повідомило у соцмережах, що польські служби запобігли спробі силового проникнення мігрантів на територію країни.