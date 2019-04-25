Лишенный паспорта епископ РПЦ Гедеон хочет вернуть гражданство через суд

12:40 25 апреля,

Харон хочет вернуть себе украинское гражданство

Террорист в рясе, служивший в МАФе филиала РПЦ, построенном у руин Десятинной церкви, Юрий Харон подал иск в Окружной админсуд Киева о восстановлении гражданства Украины.

Возможно, требования псевдосвященник выдвинул после того, как служители Фемиды этой инстанции перешли на сторону зла и начали принимать зашкварные судебные решения вопреки закону, здравому смыслу и пользе обществу.

Именно этот суд отменил решение Верховной Рады об обязательном указании причастности УПЦ МП к России, признал национализацию ПриватБанка незаконной и вернул "Сватов" на ТВ.

Теперь же служители Фемиды могут восстановить в правах пособника оккупантов Гедеона.

В иске адепт Гундяева указал, что Управление ГМС Волынской области незаконно лишило его гражданства.

"Харон требует признать незаконным решение Управления Государственной миграционной службы Украины в Волынской области от 21.06.2018 года, которым было отменено решение о получении им гражданства по территориальному происхождению соответствии с частью первой статьи 8 Закона Украины "О гражданстве Украины". Среди других требований иска - обязать должностных лиц Управления ДМС в Волынской области внести в соответствующие реестры информацию об отмене решения от 21.06.2018", - отметили в суде.

Напомним, Гедеона развернули бойцы ГПСУ в Борисполе, когда он прилетел в страну через Германию в США где за ним числится приход в Санта-Барбаре.

Паспортный контроль псевдосвященник тогда прошёл с успехом: документ, свидетельствующий об украинском гражданстве, у него отобрали, а затем держали в серой зоне аэропорта до отлёта ближайшего рейса в Мюнхен, откуда он и прилетел.

Почти ночь молитвы в прямом эфире Facebook пособнику оккупантов не помогла - его все же выдворили куда подальше.