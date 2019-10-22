Лишь бы не злить русских: Германия отказалась признать Голодомор геноцидом

Немецкие депутаты побоялись дразнить Россию

Немецкое правительство надавило на депутатов Бундестага чтобы те отказались признать, что режим Совка искусственно создавал условия для массового истребления украинцев. Аргументировали это фейковой отмазкой.

Представители министерства иностранных дел Германии, которым поручено любым путем добиваться улучшения отношений с Россией, пусть даже путем заигрывания с террористами, добиваются своего.

В понедельник, 22 октября, петиционный комитет Бундестага рассмотрел собравшее 50 тысяч подписей прошение о признании Голодомора геноцидом украинского народа на юридическом уровне.

При этом дипломаты, выступавшие в ходе обсуждения рассказывали о том, что в годы непосредственного геноцида такого понятия в юридической плоскости не было. Правда, конвенция ООН гласит о том, что военные преступления никакого срока давности не имеют, посему право на признание геноцида у Бундестага имеются. Впрочем, Германия видит в подобном угрозу для своих бизнес-проектов, поскольку русские могут обидиться. Поэтому депутаты и решили действовать пассивно.

"МИД хочет, чтобы петицию отклонили с обоснованием, что понятие геноцид не было определено до 1951 года. По моему мнению, этот аргумент очень технократический. То же самое касается и другого аргумента - что, кроме украинцев, этот искусственно устроенный голодомор имел и других жертв, в частности, в России, на Кавказе. Этот аргумент, по моему мнению, так же больше похож на отговорку", - заявил депутат от правящего Христианско-демократического союза Арнольд Фаатц.

Напомним, в конце мая петиция с призывом к немецкому парламенту набрала достаточное количество голосов для ее рассмотрения. Тем не менее, Бундестаг по итогу отказался признавать Голодомор актом геноцида с формулировкой "правительство не готово признать этот факт на юридическом уровне, однако на политическом согласно с фактом преступления".