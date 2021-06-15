Липофилинг — решение большинства косметологических проблем

Спорить с тем, что пластическая хирургия давно и прочно вошла в нашу жизнь — нелепо. Разумеется, есть процедуры, злоупотребление которыми может порождать настоящих монстров, но это справедливо по отношению к любому косметическому средству.

Одной из самых востребованных процедур является липофилинг. Такую услугу, например, предлагает одна из самых известных пластических клиник в Киеве — «АНА-КОСМО» — https://anacosmo.ua/plasticheskaya-hirurgiya/lipofiling-litsa/. Кому данное вмешательство пойдет на пользу, в чем оно состоит и есть ли противопоказания?

Преимущества липофилинга: стоит ли делать?

Почему же все больше людей прибегают к услугам пластических хирургов? Иногда это единственно возможный способ продлить свою молодость и сохранить эффектный вид на долгие годы. Кроме того, к преимуществам именно липолифтинга относят:

использование собственного биоматериала, что исключает возникновение аллергии и отторжения;

решение проблемы людей с повышенным уровнем гиалуронидазы — фермента, разрушающего гилауроновую кислоту;

долгосрочный устойчивый результат, который вы будете наблюдать в зеркале минимум 2 года (чего не скажешь о филлерах);

возможность одновременной коррекции нескольких зон на лице, что оптимально для возрастных пациентов;

комбинация с липосакцией, ведь для липолифтинга берется жировая ткань пациента.

Те, кто давно пользуется услугами пластической хирургии, будут рады узнать, что липолифтинг идеально дополняет подтяжки и лигатурный лифтинг. Ведь комплексный подход к омоложению всегда более результативен, чем точечное вмешательство. А в сочетании с постоянным использованием качественных средств для ухода абсолютно реально выглядеть на 20 лет моложе паспортного возраста.

У этой процедуры практически нет возрастных ограничений — при необходимости ее можно проводить с 18 лет. Впрочем, в таком возрасте это мало кому необходимо, а вот уже после 35 лет людям с полными или круглыми лицами без такого вмешательства тяжело противостоять пагубному влиянию времени.

Также можно не бояться длительного реабилитационного периода. Благодаря невысокой травматизации тканей, пациенты могут вернуться к обычному образу жизни уже спустя короткое время. Так что вы сможете вскоре удивить окружающих помолодевшим и посвежевшим видом.

Делать пластику или нет — выбор каждого. Но благодаря доступным ценам, современным малоинвазивным технологиям упускать шанс сохранить красоту на долгие годы явно не стоит.