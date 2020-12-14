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Лига Чемпионов: Результаты жеребьевки 1/8 финала

16:33
Жеребьевка Лиги Чемпионов: Реал сыграет с Аталантой - фото 1
Жеребьевка Лиги Чемпионов: Реал сыграет с Аталантой / УЕФА

В швейцарском Ньоне в понедельник, 14 декабря, прошла жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов, по итогам которой были сформированы пары плей-офф.

Результаты жеребьевки 1/8 финала Лиги Чемпионов

  • "Боруссия" Менхенгладбах (Германия) - "Манчестер Сити" (Англия)
  • "Лацио" (Италия) - "Бавария" (Германия)
  • "Атлетико" (Испания) - "Челси" (Англия)
  • "РБ Лейпциг" (Германия) - "Ливерпуль" (Англия)
  • "Порту" (Португалия) - "Ювентус" (Италия)
  • "Барселона" (Испания) - "Пари Сен-Жермен" (Франция)
  • "Севилья" (Испания) - "Боруссия" Дортмунд (Германия)
  • "Аталанта" (Италия) - "Реал" (Испания)
Лига Чемпионов: Результаты жеребьевки 1/8 финала - фото 206582
Все жеребьевка ЛЧ в одной картинке / УЕФА

Первые матчи 1/8 финала запланированы на 16, 17, 23 и 24 февраля, а ответные поединки состоятся 9, 10, 16 и 17 марта. Первые матчи пройдут на полях команд, указанных первыми.

  • Сеяными были "Манчестер Сити", "Ливерпуль", "Челси" (все - Англия), "Бавария", "Боруссия" Д (обе - Германия), "Реал" (Испания), "Ювентус" (Италия), ПСЖ (Франция).

  • Лига Чемпионов: Результаты жеребьевки 1/8 финала - фото 206581

  • Финал ЛЧ-2021 пройдет в Стамбуле / УЕФА

  • В число несеяных попали "Атлетико", "Севилья", "Барселона" (все - Испания), "Боруссия" М, "РБ Лейпциг" (обе - Германия), "Аталанта", "Лацио" (обе - Италия), "Порту" (Португалия).

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