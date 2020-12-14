Лига Чемпионов: Результаты жеребьевки 1/8 финала

Жеребьевка Лиги Чемпионов: Реал сыграет с Аталантой / УЕФА

В швейцарском Ньоне в понедельник, 14 декабря, прошла жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов, по итогам которой были сформированы пары плей-офф.

Результаты жеребьевки 1/8 финала Лиги Чемпионов

"Боруссия" Менхенгладбах (Германия) - "Манчестер Сити" (Англия)

"Лацио" (Италия) - "Бавария" (Германия)

"Атлетико" (Испания) - "Челси" (Англия)

"РБ Лейпциг" (Германия) - "Ливерпуль" (Англия)

"Порту" (Португалия) - "Ювентус" (Италия)

"Барселона" (Испания) - "Пари Сен-Жермен" (Франция)

"Севилья" (Испания) - "Боруссия" Дортмунд (Германия)

"Аталанта" (Италия) - "Реал" (Испания)

Все жеребьевка ЛЧ в одной картинке / УЕФА

Первые матчи 1/8 финала запланированы на 16, 17, 23 и 24 февраля, а ответные поединки состоятся 9, 10, 16 и 17 марта. Первые матчи пройдут на полях команд, указанных первыми.