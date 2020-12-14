Лига Чемпионов: Результаты жеребьевки 1/8 финала
В швейцарском Ньоне в понедельник, 14 декабря, прошла жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов, по итогам которой были сформированы пары плей-офф.
Результаты жеребьевки 1/8 финала Лиги Чемпионов
- "Боруссия" Менхенгладбах (Германия) - "Манчестер Сити" (Англия)
- "Лацио" (Италия) - "Бавария" (Германия)
- "Атлетико" (Испания) - "Челси" (Англия)
- "РБ Лейпциг" (Германия) - "Ливерпуль" (Англия)
- "Порту" (Португалия) - "Ювентус" (Италия)
- "Барселона" (Испания) - "Пари Сен-Жермен" (Франция)
- "Севилья" (Испания) - "Боруссия" Дортмунд (Германия)
- "Аталанта" (Италия) - "Реал" (Испания)
Первые матчи 1/8 финала запланированы на 16, 17, 23 и 24 февраля, а ответные поединки состоятся 9, 10, 16 и 17 марта. Первые матчи пройдут на полях команд, указанных первыми.
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Сеяными были "Манчестер Сити", "Ливерпуль", "Челси" (все - Англия), "Бавария", "Боруссия" Д (обе - Германия), "Реал" (Испания), "Ювентус" (Италия), ПСЖ (Франция).
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Финал ЛЧ-2021 пройдет в Стамбуле / УЕФА
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В число несеяных попали "Атлетико", "Севилья", "Барселона" (все - Испания), "Боруссия" М, "РБ Лейпциг" (обе - Германия), "Аталанта", "Лацио" (обе - Италия), "Порту" (Португалия).