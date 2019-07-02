Лидер российской пропаганды обратилась к Зеленскому на украинском

Вышинского могут отпустить на свободу уже 3 июля

Все российские преступники за исключением Путина почтительно обращаются к президенту Украины Владимиру Зеленскому, поскольку Кремль возлагает на него большие надежды по сдаче наших национальных интересов.

Очередной и весьма интересный прогиб можно было наблюдать в Twitter на странице давно обезумевшей Маргариты Симоньян, главной редакторши канала Russia Today.

Посвятила свой пост пропагандистка судьбе Кирилла Вышинского, которого завтра могут отпустить на свободу. В отличие от многочисленных предыдущих высказываний украинофобка решила написать русскоязычному Зеленскому на нашем государственном языке:

"Завтра можуть відпустити на волю Кирила Вишинського. Журналіста, який відсидів 413 діб лише за те, що він журналіст. Пане Зеленський, я звертаюсь до вас. Зробіть це".

Завтра можуть відпустити на волю Кирила Вишинського. Журналіста, який відсидів 413 діб лише за те, що він журналіст.

Пане Зеленський, я звертаюсь до вас.

Зробіть це. — Маргарита Симоньян (@M_Simonyan) 2 июля 2019 г.

Стоит отметить, что впряглась Симоньян за коллегу-пропагандиста Вышинского совсем не просто так. Без его работы в нашей стране террористы и провокаторы испытывают некие трудности.

Как известно, Вышинского задерждали 15 мая 2017-го. Спустя два дня Херсонский городской суд арестовал Вышинского на два месяца, затем постоянно продлевал сроки пребывания в СИЗО.

Когда ГПУ передала материалы досудебного расследования в суд, дело пропагандиста начали рассматривать по существу, но к посадке террориста это не привело. А теперь дело и вовсе может развалиться, ведь благодаря Портнову и Надежде Савченко КСУ отменил норму на арест для обвиняемых в государственной измене. Так что шансы на выход и последующее бегство или процветающую работу в Украине у Вышинского очень велики.